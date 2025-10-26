ICONSPORT_274035_0138

PSG : Un prodige allemand à Paris, ça chauffe

L’intérêt du PSG pour le jeune crack allemand Said El Mala se confirme. Le club parisien est définitivement tombé sous le charme de l’ailier gauche de 19 ans évoluant à Cologne en Bundesliga.
L’été dernier, le Paris Saint-Germain a essayé de renforcer son secteur offensif en creusant par exemple les pistes Maghnes Akliouche ou Rodrigo Mora. Luis Campos et Luis Enrique n’ont finalement recruté personne dans ce secteur de jeu, faute d’accord avec les clubs des joueurs ciblés. Un moindre mal pour le PSG car Senny Mayulu s’est montré au niveau en ce début de saison et s’est imposé comme un élément fort de la rotation. Cela étant, l’idée du Paris SG est toujours de recruter un joueur offensif l’été prochain. Le nom de Said El Mala revient avec insistance ces derniers jours.
Comme indiqué par Bild, le champion d’Europe semble très chaud à l’idée de faire venir l’ailier gauche de Cologne, auteur de 3 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison en Allemagne. La tendance se confirme puisque selon les informations du site spécialisé TransferFeed, l’intérêt du PSG est bien réel et pourrait même devenir bouillant. Des négociations sont attendues dans les semaines à venir entre les dirigeants des deux clubs pour voir si un accord est possible. Sous contrat avec Cologne jusqu’en 2030, l’international espoirs allemand est pour l’instant valorisé à 18 millions d’euros par le site Transfermarkt.

Mais on imagine aisément que si Said El Mala continue sur cette lancée, sa valeur marchande va continuer à grimper, tout comme le nombre de clubs intéressés par un possible transfert. A en croire les derniers échos de la presse anglaise, Manchester City et Manchester United sont eux aussi intéressés. Autant dire que si le PSG veut absolument faire de Said El Mala sa priorité du prochain mercato en attaque, il va être nécessaire de dégainer rapidement et d’y mettre les moyens. Sans quoi la concurrence anglaise des deux clubs de Manchester a de grandes chances de rafler la mise.
Loading