Hakimi et le PSG mettent la pression sur l'OM

9e journée de Ligue 1

Stade Francis-Le Blé

Le Stade Brestois 29 s'incline face au Paris Saint-Germain 0-3

Buts pour le PSG : Hakimi (29e, 39e), Doué (90e+6)

Après deux nuls consécutifs en Ligue 1, le Paris Saint-Germain reprend ses bonnes habitudes. Les Parisiens se sont tranquillement imposés à Brest (0-3) ce samedi. Malgré une entame intéressante, les Brestois devaient rapidement se rendre à l’évidence. Le PSG était au-dessus et prenait logiquement l’avantage, non pas grâce à Mayulu dont le piqué était détourné par le gardien Majecki, mais par l’intermédiaire d’Hakimi (0-1, 29e), à la réception d’une offrande de Vitinha.

Le doublé pour Hakimi

Les Pirates ne baissaient pas les bras. Sauf que les hommes de Luis Enrique ne levaient pas le pied. Alors en fin de première période, Hakimi (0-2, 39e) s’offrait un doublé après une belle action en solo de Kvaratskhelia. L’écart semblait déjà définitif. Et pourtant, un fait de jeu aurait pu relancer la partie. Au retour des vestiaires, une main évidente de Lee était très longuement étudiée par la VAR, qui ne demandait pas à Jérémie Pignard de visionner les images. Sauf que le coach brestois Eric Roy piquait une colère et incitait l’arbitre à aller voir les ralentis… et à accorder le penalty !

Une occasion en or pour le spécialiste de l’exercice Del Castillo, mais le milieu offensif glissait et son double contact expédiait le ballon au-dessus ! Tout ça pour ça… Brest avait laissé passer sa chance, d’autant que les entrées de Dembélé, Marquinhos et Doué accentuaient la domination parisienne. Le champion d'Europe n'était quasiment plus inquiété et se permettait d'en ajouter un troisième signé Doué (0-3, 90e+6). Facile vainqueur, le PSG reprend provisoirement la tête du championnat avec deux points d’avance sur l’Olympique de Marseille, attendu à Lens dans la soirée.