psg coup dur pour senny mayulu iconsport 242950 0573 384220

Le PSG veut chiper le frère de Mayulu à l’OL

PSG25 oct. , 16:30
parEric Bethsy
0
En pleine éclosion au Paris Saint-Germain, Senny Mayulu pourrait voir son petit frère débarquer dans la capitale. Le club francilien essaie d’obtenir la signature d’Emany Mayulu qui évolue avec les U17 de l’Olympique Lyonnais. Mais les dirigeants rhodaniens comptent bien s’y opposer.
En tout début de carrière, Senny Mayulu a déjà tout pour être épanoui au Paris Saint-Germain. Le milieu de 19 ans a la confiance de son entraîneur Luis Enrique. En témoigne son temps de jeu conséquent et qui ne cesse d’augmenter depuis quelques mois. Celui qui avait marqué en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0) s’impose comme l’une des premières alternatives du coach espagnol après les habituels titulaires. D’autant que sa polyvalence l’amène à évoluer un peu partout sur le terrain.
Alors que demander de mieux pour le titi parisien ? Peut-être la présence d’un proche au Paris Saint-Germain. Selon le compte X PSG Inside-Actus, Senny Mayulu, dont le grand frère Fally (23 ans) porte le maillot de Bristol City (D2 anglaise), pourrait voir son petit frère débarquer dans la capitale. C’est du moins l’objectif de la direction francilienne qui tente de recruter Emany Mayulu. De son côté, le milieu âgé de 15 ans joue avec les U17 de l’Olympique Lyonnais. Ce jeune talent est présenté comme un élément prometteur. Ce qui explique pourquoi le club rhodanien fait son maximum pour le retenir.

Lire aussi

L'Europe hallucine, le PSG le fait signerL'Europe hallucine, le PSG le fait signer
Il sera pourtant difficile de le convaincre tant la proposition du Paris Saint-Germain doit lui paraître alléchante sur les plans sportif et privé. En plus de la possibilité d’évoluer dans le même club que son frère, Emany Mayulu aurait l’opportunité de rejoindre le champion d’Europe dont le projet laisse une place importante aux jeunes. La preuve avec Senny Mayulu, de plus en plus utilisé, et qui négocie déjà une prolongation de contrat. Egalement connu pour la qualité de son centre de formation, l’Olympique Lyonnais aura quand même du mal à rivaliser.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_265108_0003
OM

OM : Une pépite marocaine à Marseille, c'est confirmé

ICONSPORT_274852_0004
Ligue 1

Brest-PSG : Les compos (17h sur BeInSports1)

ICONSPORT_272025_0043
Liga

Liga : Ounahi marque un but sublime 100% Ligue 1 (vidéo)

Fil Info

17:00
OM : Une pépite marocaine à Marseille, c'est confirmé
16:10
Brest-PSG : Les compos (17h sur BeInSports1)
16:06
Liga : Ounahi marque un but sublime 100% Ligue 1 (vidéo)
16:00
Après le PSG et le Barça, le Real a un nouvel ennemi
15:58
L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée
15:30
OL : Mission impossible à Lyon, Strasbourg est prévenu
15:00
PSG : Luis Enrique refusera Haaland et l'assume
14:30
Marion Bartoli sur la bataille OM-PSG : « Il se passe quelque chose »

Derniers commentaires

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

27M Mitroglou ? Tu crois que c est Nasser notre président ou quoi ? 32M Vitinha ? Tu as aucun chiffre de bon et bientôt tu vas nous dire que les Jese, Krycho, Draxler, Gueye, Kolo etc etc sont venu gratuit RIRES

OM : De Zerbi dévoile son groupe contre Lens

PSG 1970 ? 🤣

Brest-PSG : Les compos (17h sur BeInSports1)

Bon match ! Allez Paris !

L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME

Avec le Qatar comme propriétaire, tu es sérieux de dire ca ma petite Kenny RIRES

L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME

Ce n'est pas le peine de nier la censure de "sacré Cœur" mon grand. Ni sa Christianophobie. Au nom de la laïcité "made in Marseille" Pire qu'hidalgo. Très très fort ce gaucho.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading