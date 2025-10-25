Le PSG veut chiper le frère de Mayulu à l’OL

En pleine éclosion au Paris Saint-Germain, Senny Mayulu pourrait voir son petit frère débarquer dans la capitale. Le club francilien essaie d’obtenir la signature d’Emany Mayulu qui évolue avec les U17 de l’Olympique Lyonnais. Mais les dirigeants rhodaniens comptent bien s’y opposer.

En tout début de carrière, Senny Mayulu a déjà tout pour être épanoui au Paris Saint-Germain . Le milieu de 19 ans a la confiance de son entraîneur Luis Enrique. En témoigne son temps de jeu conséquent et qui ne cesse d’augmenter depuis quelques mois. Celui qui avait marqué en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0) s’impose comme l’une des premières alternatives du coach espagnol après les habituels titulaires. D’autant que sa polyvalence l’amène à évoluer un peu partout sur le terrain.

Alors que demander de mieux pour le titi parisien ? Peut-être la présence d’un proche au Paris Saint-Germain. Selon le compte X PSG Inside-Actus, Senny Mayulu, dont le grand frère Fally (23 ans) porte le maillot de Bristol City (D2 anglaise), pourrait voir son petit frère débarquer dans la capitale. C’est du moins l’objectif de la direction francilienne qui tente de recruter Emany Mayulu. De son côté, le milieu âgé de 15 ans joue avec les U17 de l’Olympique Lyonnais. Ce jeune talent est présenté comme un élément prometteur. Ce qui explique pourquoi le club rhodanien fait son maximum pour le retenir.

Il sera pourtant difficile de le convaincre tant la proposition du Paris Saint-Germain doit lui paraître alléchante sur les plans sportif et privé. En plus de la possibilité d’évoluer dans le même club que son frère, Emany Mayulu aurait l’opportunité de rejoindre le champion d’Europe dont le projet laisse une place importante aux jeunes. La preuve avec Senny Mayulu, de plus en plus utilisé, et qui négocie déjà une prolongation de contrat. Egalement connu pour la qualité de son centre de formation, l’Olympique Lyonnais aura quand même du mal à rivaliser.