PSG : Un prêt surprise à 0 euro se prépare au mercato

Le PSG pourrait bien frapper fort dans les prochaines semaines sur le marché des transferts hivernal. Luis Enrique ne dirait notamment pas non à la possibilité de recruter Alejandro Balde.

Le Paris Saint-Germain est désormais bien lancé dans sa saison et compte bien passer à la vitesse supérieure au début de l'année 2027. L'objectif est clairement de remporter tous les trophées. Pour ce faire, Luis Enrique compte sur les qualités de son groupe, même si certains joueurs ont encore du mal à convaincre. Si, publiquement, l'Espagnol continue de soutenir Lucas Digne, les choses seraient finalement bien différentes en coulisses. Et l'ancien joueur du LOSC pourrait perdre encore davantage de terrain lors du prochain mercato hivernal.

Balde au PSG, un coup est à jouer

Selon les informations relayées par le Corriere dello Sport, le PSG lorgne en effet sur Alejandro Balde, qui manque de temps de jeu au FC Barcelone. Le jeune Espagnol est poussé vers la sortie, alors que son contrat en Catalogne court jusqu'en juin 2028. Les dirigeants du club catalan seront à l'écoute des offres dans les prochaines semaines. Il se dit que le Paris Saint-Germain pourrait tenter sa chance dès cet hiver avec une proposition de... prêt sec pour s'attacher les services de Balde jusqu'à la fin de la saison.

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Le Barça sait que les clubs auront du mal à aligner les millions demandés cet hiver, soit 40 millions d'euros, et pourrait donc se laisser tenter par la possibilité de prêter son joueur avant de s'en séparer définitivement lors de l'intersaison. À Paris, Balde pourrait relancer sa carrière et prendre la place de Lucas Digne dans la rotation derrière l'intouchable Nuno Mendes. Luis Enrique connaît ses qualités et pourrait avoir la solution pour lui permettre de s'épanouir. Ce serait en tout cas une très belle prise pour le Paris Saint-Germain, surtout à un concurrent cette saison en Ligue des champions.