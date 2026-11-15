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Le RC Lens comparé à « la Russie communiste »

Le RC Lens comparé à « la Russie communiste »

Lens
parClaude Dautel
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L'annonce par le RC Lens de la venue de Didier Digard, alors que tout le monde attendait Pierre Sage, n'en finit pas de provoquer des réactions. La communication des Sang et Or sur ce sujet a étonné beaucoup de personnes impliquées dans le monde du football.
Vendredi soir, alors que l'on annonçait une finale entre Sage et Regragui pour succéder à Yannick Cahuzac, le RC Lens a sorti un communiqué que personne n'avait vu venir. En effet, après Dino Topmöller et Yannick Cahuzac, les dirigeants nordistes confiaient la direction du club à Didier Digard, licencié onze jours avant par Le Havre, lanterne rouge de Ligue 1. Ce choix a étonné beaucoup de monde, puisque Joseph Oughourlian, le propriétaire du RC Lens négociait personnellement avec Pierre Sage depuis quelques jours et que ce dernier avait été licencié par Crystal Palace jeudi. Mais, s'exprimant dans l'After sur ce sujet, Jen Mendelewitsch, agent sportif depuis 2003, s'est étonnée de la manière dont les Sang et Or ont fait cette annonce sur la désignation de Didier Digard.

Digard ne mérite pas les critiques

Pour celle qui représente plusieurs footballeurs, on ne reconnaît pas les valeurs du RC Lens dans ce communiqué. « C'est un communiqué digne de la Russie communiste, pardon. Là on est dans : « consensus, stratégie commune, analyse approfondie ». Non mais en fait, plus vous allez nous bourrer le crâne avec ça, plus on comprend qu'en fait il y a eu des divergences énormes en interne. C'est évident, explique Jen Mendelewitsch, qui tient cependant à dire tout le bien qu’elle pense de Didier Digard. Il se fait copieusement mal recevoir par beaucoup de gens parce que justement ils attendaient Pierre Sage et que du coup, ben quand on annonce Didier Digard, ça crée une déception chez beaucoup de supporters. Moi je crois qu'on lui fait aussi un procès d'intention. C'est un coach qui a énormément de qualités, qui a fait beaucoup de choses dans des contextes difficiles. C'est quelqu'un qui sait extrêmement bien développer des jeunes joueurs et on sait que pour le RC Lens, c'est des qualités qui sont importantes. »
Lens a fait un choix fort&nbsp;
Digard doit redresser Lens
Loin de se prendre la tête sur ce sujet, Didier Digard a dirigé dès samedi son premier entraînement à la tête de l'effectif lensois. Et à en croire les témoins, les choses se sont passées dans une excellente ambiance. Avec la trêve internationale, l'ancien coach de Nice et du Havre a quelques jours supplémentaires pour préparer la prochaine rencontre de Lens, ce sera samedi prochain à Bollaert contre Toulouse.

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