Ancelotti déjà viré, une star exige sa tête

Après un Mondial raté, le Brésil a encore une fois déçu ses supporters à l'occasion d'un match amical perdu contre le Japon. Une rencontre marquée par l'expulsion de Carlo Ancelotti dont la situation est de plus en plus critique. Romario demande que le sélectionneur italien soit limogé immédiatement.

La Seleção ne va pas bien, mais les dirigeants de la fédération brésilienne pensaient pouvoir inverser les choses en faisant signer Carlo Ancelotti, qui arrivait du Real Madrid. Hélas, on ne peut pas dire que le technicien italien de 67 ans a apporté beaucoup à l'équipe du Brésil, éliminée lors des huitièmes de finale du dernier Mondial par la Norvège (2-1). Carlo Ancelotti étant arrivé peu avant cette compétition, certains estiment qu'il a encore besoin d'un peu de temps. Sauf que depuis la Coupe du Monde, le Brésil ne va pas mieux, à l'image de sa défaite en amical face au Japon. Dans un climat d'extrême tension, Vinicius Jr et ses coéquipiers ont été battus (2-3), avec en supplément un rouge pour Raphinha et un autre pour Carlo Ancelotti. Trop c'est trop pour Romario qui demande le départ immédiat de l'entraîneur italien de la Seleção.

Ancelotti et le Brésil ont craqué

S'exprimant dans O'Globo, le champion du monde 1994, auteur de plus de 1.000 buts durant sa longue carrière, estime que Carlo Ancelotti n'est pas du tout l'homme qu'il faut pour relancer l'équipe du Brésil. Et Romario n'y est pas allé par quatre chemins. « S’il n’y avait que moi, j’aurais déchiré son contrat après la défaite contre le Japon. Si j’étais le président de la fédération, dès la fin du match je serais allé dans le vestiaire et je lui aurais dit : « OK, merci beaucoup, salut et va te faire foutre. Si tu n’es pas content, va en justice, on verra ce que ça donne. » Ancelotti ne peut pas rester sélectionneur après ce fiasco, après la honte qu’il nous a fait vivre », a lancé l'ancien attaquant de l'équipe du Brésil.

Pour l'instant, la direction de la Confédération brésilienne de football n'a pas bougé, malgré des commentaires de plus en plus critiques de la part des médias nationaux. Mais, après le prochain match amical de la Seleção, mardi contre Singapour, les choses pourraient bouger. Cela même si on voit mal le Brésil perdre contre une sélection qui est classée 149ᵉ au classement mondial de la FIFA. Un match que Vinicius Jr et ses coéquipiers joueront sans coach, puisque Carlo Ancelotti sera suspendu.