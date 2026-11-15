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Il double son salaire, merci le PSG

Il double son salaire, merci le PSG

PSG
parGuillaume Conte
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Ciblé par le PSG, Ibrahim Maza s'est bien servi de l'intérêt parisien pour négocier un contrat très juteux avec le Bayer Leverkusen, qui lui a tout servi sur un plateau.
Très discret lors de la dernière confrontation de Leverkusen face à l’OM, Ibrahim Maza n’en demeure pas moins un joueur majeur de Bundesliga depuis le début de la saison. L’international algérien a même vu un engouement de prestige poindre au début de l’automne, avec l’interêt du PSG dans la foulée de la blessure de Khvicha Kvaratskhelia.
De quoi faire décoller la carrière de cet ailier de 20 ans, dont l’entourage s’est toutefois montré très gourmand. D’ailleurs, après quelques semaines de discussions, Luis Campos avait fait savoir qu’il ne donnerait pas suite à cette piste, estimant que Maza ne prenait pas forcément le projet du PSG à coeur pour les bonnes raisons, et simplement pour faire monter les enchères.
Une tactique qui a toutefois payé selon les deux médias allemands principaux, Bild et Sky Deutschland. Ainsi, un accord a été trouvé entre Maza et Leverkusen, pour une prolongation de contrat. Mais la négociation a été rugueuse, puisque l’Algérien ne s’est engagé que pour une saison de plus, soit jusqu’en 2031. Mais au niveau financier, la musique est différente et le joueur du Bayer va voir son salaire passer de 2,5 ME par an à 4 ME. En plus de cela, Maza va recevoir une prime de 4 millions d’euros. Et enfin, avec les bonus et les primes, le Fennec peut aller chercher les 5 millions d’euros par an, et même plus avec le lissage de sa prime.
Il ne reste désormais que l’officialisation de ce nouveau contrat qui devait arriver dans les prochaines semaines. Une belle affaire pour Maza et pour Leverkusen, qui conserve ainsi son joyau. Pas de regrets pour le PSG, qui était déjà passé à autre chose, et semblait aux yeux de Luis Campos avoir compris ce que le joueur du Bayer cherchait à obtenir depuis le début.
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