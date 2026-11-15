OM : L'Inter met fin au traquenard

Pas de miracle à l'Inter, les performances de Luis Henrique ne donnent pas satisfaction et le club italien espère mettre un terme en janvier à l'aventure du Brésilien acheté très cher à l'OM.

C’est probablement l’un des meilleures ventes de l’ère Longoria à l’OM. Très décevant pendant longtemps, au point d’être renvoyé au Brésil du côté de Botafogo, Luis Henrique a fini par donner satisfaction au poste d’homme de couloir à Marseille. L’OM en a immédiatement profité pour le vendre 23 ME à l’Inter Milan, alors qu’il avait été acheté 8 ME cinq ans plus tôt.

Très rapidement, malgré une utilisation plus défensive, le Brésilien a montré ses limites avec la formation lombarde, qui a bien essayé d’insister avec lui mais a fini par abandonner. Remplaçant à tous les matchs de Ligue des Champions, il n’a disputé que 17 minutes en Coupe d’Europe, et ne compte que deux titularisations en championnat.

Selon Tuttosport, l’aventure va se terminer cet hiver pour Luis Henrique, alors que Cristian Chivu a trouvé son équipe type et qu’il n’en fait pas partie. Son niveau de jeu restera un mystère pour les suiveurs de l’Inter, et le club italien a décidé de le placer sur la liste des transferts. La Roma et Bournemouth sont venus aux renseignements pour un joueur qui avait refusé de rejoindre la Turquie l’été dernier, étant persuadé de pouvoir s’imposer à l’Inter.

Le club italien espère limiter la casse et récupérer quasiment 20 millions d’euros avec Luis Henrique, qui avait signé très jeune à l’OM et n’a encore que 24 ans. Le Brésilien, sous contrat jusqu’en 2030, a toutefois prévenu sa direction qu’il ne forcerait pas son départ, et serait prêt à rester sur le banc de touche en deuxième partie de saison s’il ne trouve pas un club suffisamment intéressant à ses yeux. Néanmoins, avec son faible temps de jeu actuel, l’idée d’un départ commence forcément à grandir dans l’esprit de l’ancien marseillais.