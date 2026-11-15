Aller au contenu
OM : L'Inter met fin au traquenard

OM : L'Inter met fin au traquenard

OM
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Pas de miracle à l'Inter, les performances de Luis Henrique ne donnent pas satisfaction et le club italien espère mettre un terme en janvier à l'aventure du Brésilien acheté très cher à l'OM.
C’est probablement l’un des meilleures ventes de l’ère Longoria à l’OM. Très décevant pendant longtemps, au point d’être renvoyé au Brésil du côté de Botafogo, Luis Henrique a fini par donner satisfaction au poste d’homme de couloir à Marseille. L’OM en a immédiatement profité pour le vendre 23 ME à l’Inter Milan, alors qu’il avait été acheté 8 ME cinq ans plus tôt.
Très rapidement, malgré une utilisation plus défensive, le Brésilien a montré ses limites avec la formation lombarde, qui a bien essayé d’insister avec lui mais a fini par abandonner. Remplaçant à tous les matchs de Ligue des Champions, il n’a disputé que 17 minutes en Coupe d’Europe, et ne compte que deux titularisations en championnat.
Selon Tuttosport, l’aventure va se terminer cet hiver pour Luis Henrique, alors que Cristian Chivu a trouvé son équipe type et qu’il n’en fait pas partie. Son niveau de jeu restera un mystère pour les suiveurs de l’Inter, et le club italien a décidé de le placer sur la liste des transferts. La Roma et Bournemouth sont venus aux renseignements pour un joueur qui avait refusé de rejoindre la Turquie l’été dernier, étant persuadé de pouvoir s’imposer à l’Inter.
Le club italien espère limiter la casse et récupérer quasiment 20 millions d’euros avec Luis Henrique, qui avait signé très jeune à l’OM et n’a encore que 24 ans. Le Brésilien, sous contrat jusqu’en 2030, a toutefois prévenu sa direction qu’il ne forcerait pas son départ, et serait prêt à rester sur le banc de touche en deuxième partie de saison s’il ne trouve pas un club suffisamment intéressant à ses yeux. Néanmoins, avec son faible temps de jeu actuel, l’idée d’un départ commence forcément à grandir dans l’esprit de l’ancien marseillais.
Articles Recommandés
Il Double Son Salaire Merci Le Psg
PSG

Il double son salaire, merci le PSG

Rennes
Rennes

Cahuzac à Rennes, le scoop de Romain Molina

Le Rc Lens Compare A La Russie Communiste
Lens

Le RC Lens comparé à « la Russie communiste »

Zhegrova De Retour En Ligue 1 Et Ce Nest Pas A Lom
Monaco

Zhegrova de retour en Ligue 1 et ce n'est pas à l'OM

Fil Info

Il double son salaire, merci le PSG
Cahuzac à Rennes, le scoop de Romain Molina
Le RC Lens comparé à « la Russie communiste »
Zhegrova de retour en Ligue 1 et ce n'est pas à l'OM
TV : France - Turquie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
France-Turquie, l’énorme coup de bluff de Zidane
PSG : Kvara fait une grande annonce et changer de métier
OL : Une trêve pleine de bonnes nouvelles
OM : Emerson, le sacrifice surprise du mercato

Derniers commentaires

France-Turquie, l’énorme coup de bluff de Zidane

Warren est de loin le meilleur choix en LD ...

France-Turquie, l’énorme coup de bluff de Zidane

Maignant non plus c’est pas exceptionnel et upamecano pareil il a joué à un niveau ligue 2 ...

Accusé par Rennes, le PSG devra s’expliquer

Après avoir constaté la dégradation de l'état de la pelouse du Parc, le PSG avait proposé 3 solutions de repli qui n'ont pas pu aboutir : les stades Jean-Bouin et Charlety, mais leurs pelouses avaient été remplacées pendant l'intersaison et pas encore prêtes, et le Stade de France qui était en configuration concert donc indisponible. Le PSG favorisait le report du match, ce qui a été refusé par Rennes qui s'est empressé d'accepter l'inversion proposée par la LFP. Paris n'a pas demandé de faveur comme tu le dis.

OM : Emerson, le sacrifice surprise du mercato

Bizarrement le mercato commence en janvier 😅

OM : Emerson, le sacrifice surprise du mercato

Bizarrement aucun club ne semble intéressé par abdelli kondogbia et maupay.... 😅

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading