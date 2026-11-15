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France-Turquie, l’énorme coup de bluff de Zidane

France-Turquie, l’énorme coup de bluff de Zidane

Equipe de France
parGuillaume Conte
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La France affronte la Turquie ce dimanche soir, et ne peut pas se permettre d'être aussi poreuse défensivement. Zinedine Zidane pourrait craquer et mettre Warren Zaïre-Emery au poste d'arrière droit.
Zinedine Zidane l’a fait savoir dès sa première conférence de presse, la France a un problème avec ses latéraux. Le choix n’est pas suffisant aux yeux du sélectionneur national, et cela s’est malheureusement démontré sur les premiers matchs des Bleus. A gauche, Truffert et Diouf ne sont pas vraiment convaincants, et leur apport offensif est très faible. A droite, Kalulu a marqué quelques points, mais ni Koundé ou Malo Gusto, hors de forme, peu utilisés ou blessés, ne donnent satisfaction.
L’idée de mettre Warren Zaïre-Emery, impressionnant à ce poste avec le PSG même si ce n’est pas là où il préfère jouer, est répétée en boucle dans les médias. Surtout depuis le fiasco de Malo Gusto à Milan ce jeudi. Mais Zinedine Zidane a confirmé que ce n’était pas comme ça qu’il voyait les choses. « Je veux voir Warren Zaïre-Emery à son poste de prédilection, c'est-à-dire au milieu de terrain », a réitéré Zizou.
Et pourtant, selon L’Equipe, l’ancien Ballon d’Or se pose tout de même des questions sur cette possibilité d’utiliser le joueur du PSG à droite de sa défense. Cela lui donne une sécurité défensive, et un joueur qui a parfaitement compris les obligations de ce poste, en plus de son coffre physique impressionnant. Et surtout, Zidane n’utilise pour le moment pas Zaïre-Emery au coeur du jeu, lui qui est resté sur le banc pendant tout le match contre l’Italie.
Il faut dire que ce dimanche soir, les choix sont limités. Remettre Malo Gusto serait osé après son raté contre l’Italie, et le jeune Saël Kumbedi, qui évolue en D2 allemande, est très juste. Zidane pourrait alors tenter le pari de « WZE » en latéral droit et évoquer l’urgence pour justifier cette décision qu’il ne voulait pas prendre au départ.
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