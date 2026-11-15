France-Turquie, l’énorme coup de bluff de Zidane
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Warren est de loin le meilleur choix en LD ...
Maignant non plus c’est pas exceptionnel et upamecano pareil il a joué à un niveau ligue 2 ...
Après avoir constaté la dégradation de l'état de la pelouse du Parc, le PSG avait proposé 3 solutions de repli qui n'ont pas pu aboutir : les stades Jean-Bouin et Charlety, mais leurs pelouses avaient été remplacées pendant l'intersaison et pas encore prêtes, et le Stade de France qui était en configuration concert donc indisponible. Le PSG favorisait le report du match, ce qui a été refusé par Rennes qui s'est empressé d'accepter l'inversion proposée par la LFP. Paris n'a pas demandé de faveur comme tu le dis.
Bizarrement le mercato commence en janvier 😅
Bizarrement aucun club ne semble intéressé par abdelli kondogbia et maupay.... 😅
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13