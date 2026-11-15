Zhegrova de retour en Ligue 1 et ce n'est pas à l'OM

Un an après avoir quitté le LOSC pour rejoindre la Juventus, alors que l'OM le convoitait, Edon Zhegrova pourrait rapidement faire son retour en Ligue 1. L'attaquant n'a qu'un second rôle et Luciano Spalletti ne le retiendra pas. Cela tombe bien, Monaco s'est positionné dans ce dossier.

Pendant le mercato estival 2025, le départ d'Edon Zhegrova avait agité l'actualité lilloise et encore plus celle de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria et Medhi Benatia pensaient à l'ailier droit international kosovar pour venir renforcer l'attaque phocéenne. Mais finalement l'affaire ne s'était jamais faite et dans les dernières heures du marché des transferts, Zhegrova avait signé à la Juventus contre un peu plus de 15 millions d'euros. Mais un peu plus d'un an plus tard, l'attaquant de 27 ans en est réduit à un rôle de remplaçant de luxe, Luciano Spalletti ne lui faisant que moyennement confiance. Et selon le quotidien sportif turinois Tuttosport, la Juve pourrait accepter un transfert de l'ancien Lillois dès le mois de janvier prochain. Trois clubs se sont même déjà positionnés, dont l'AS Monaco.

Monaco a deux concurrents

Dans le dossier d'Edon Zhegrova, le club de la Principauté serait en concurrence avec le Besiktas, mais également avec l'équipe saoudienne d'Al-Ittihad, qui en août dernier avait déjà fait une offre à la Juventus pour tenter de transférer l'international kosovar. Une proposition que les dirigeants du club italien avaient immédiatement refusée. Cependant, plusieurs journalistes transalpins confirment que cette fois ils ne seraient plus opposés à une vente de l'attaquant, l'argent de cette opération étant ensuite investi dans le marché des transferts. Car s'il laisse partir Zhegrova, Spalletti veut immédiatement recruter un autre ailier.

Du côté de l'ancien joueur du LOSC, la seule exigence en cas de départ est de rejoindre une équipe où il aura la garantie d'avoir du temps de jeu. Edon Zhegrova supporte mal son statut de remplaçant, et il n'acceptera de quitter la Juventus que s'il a des assurances de ce côté. A priori, le joueur kosovar n'est pas du tout opposé à un retour en Ligue 1, et plus précisément à l'AS Monaco, même si pour l'instant Tuttosport avance que c'est Al-Ittihad qui tient la corde dans ce dossier.