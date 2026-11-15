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OM : Le maire de Marseille veut expulser McCourt

OM : Le maire de Marseille veut expulser McCourt

OM
parClaude Dautel
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Frank McCourt a pris des décisions déterminantes cette saison, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille voulant redresser les finances du club, quitte à imposer une gestion drastique. Du côté de la mairie de Marseille, on commence à se lasser de la gestion de l'OM version McCourt.
Réélu maire de Marseille au printemps dernier, Benoit Payan n'a toujours pas vu l'OM gagner un titre et cela lui pèse. Et s'il ne remet pas en cause les énormes investissements financiers faits par Frank McCourt, l'élu phocéen estime que le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille est beaucoup trop éloigné de la ville et de son club pour avoir une gestion efficace. Invité à s'exprimer sur le sujet toujours très sensible du club phocéen par la chaîne Ils font Marseille, Benoit Payan a dit le fond de sa pensée concernant l'homme d'affaires bostonien, et ce n'est pas que du bien. L'élu de Gauche souhaiterait avoir un propriétaire géographiquement plus proche de Marseille pour l'OM, ce qui, soit dit en passant, tord également le cou à d'éventuels investisseurs saoudiens.

McCourt est trop loin de Marseille

Concernant Frank McCourt, le maire de la capitale provençale a été clair. « Je pense que Frank McCourt est trop loin. Il est bien trop éloigné de la vie du club. Il vit à Boston et ce n’est pas son cœur de métier. Il s’est fait plaisir en achetant l’OM mais il a trop délégué. Au fond de lui, je pense que c’est quelqu’un de plutôt sympathique. Mais malgré tout ça, ça fait dix saisons qu’il est là, je l’ai vu trois fois. Je ne sais pas comment on peut gérer un club de cette manière-là, a expliqué Benoit Payan, avant de continuer sa charge contre le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille. Ce n’est pas n’importe quel club, il faut le tenir. Et c’est tous les jours, il faut faire attention à tout. A chaque strate, il y a des pièges, des difficultés, un public exceptionnel, mais ça ne se gère pas en faisant des mails. »

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Visiblement, même si Frank McCourt a donné les pleins pouvoirs à Stéphane Richard pour gérer l'Olympique de Marseille, du côté de la mairie, on aimerait qu'un investisseur régional ou même français prenne les commandes de l'OM. Mais, compte tenu des exigences financières du Bostonien pour revendre le club, on peut craindre que ce souhait de Benoît Payan reste longtemps sans réponse.
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Tu dois confondre, je ne suis pas une gauchiasse antisémite...

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Je pense surtout qu’on va se faire chi... Esperons que les turcs n’ouvrent pas le score

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Kumbedi joueur de la 2eme division de l'armée allemande Te connaissant tu vas plus l'apprécier comme ça ^^

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