Norvège : La violente chute d’un spectateur provoque le report d’un match

PSG : Zabarnyi au Real, la première surprise de Mourinho

C'est vrai qu'il est loin de son niveau avec Bournemouth, mais il avait la 7ème vitesse la plus rapide parmi tous les joueurs de PL et plus rapide que Pacho. https://uploads.disquscdn.com/images/d04c9c96205bb33f9e15d7f4bc8c463b49139ad3112a5b16e4a540598e182ebd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7c834cd65504d8fb0863fa607f4321a63930ae1f03b714a21d2598b690865cd8.jpg Et voici l'avis de Julien Laurens, journaliste sportif à ESPN basé à Londres (et supporter du PSG) au moment de la venue de Zabarnyi au PSG : "C'est vraiment un profil très intéressant. Il a été très bon à Bournemouth notamment avec Dean Huijsen à ses côtés qui est déjà parti au Real Madrid pour 50M€.[...]. Il a un très bon jeu long, il est costaud physiquement, il fait 1m86, il est jeune puisqu'il a 22 ans ce qui est très important au PSG. Il a plutôt une bonne pointe de vitesse pour un défenseur central costaud. Donc oui, je pense qu'il a plein de qualités qui correspondraient très bien à Luis Enique, au jeu parisien et à une complémentarité avec Pacho".