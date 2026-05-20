ICONSPORT_257936_0004

Norvège : La violente chute d’un spectateur provoque le report d’un match

Foot Europeen20 mai , 19:25
parCorentin Facy
0
Quatrième du championnat norvégien, Lilleström accueille Kristiansund ce mercredi soir. Un match qui devait débuter à 19 heures mais à 19h30, la rencontre n’avait toujours pas démarré. En cause, une violente chute… d’un spectateur en tribunes. Un fait rare mais gravissime qui a entraîné le report temporaire du match, comme l’indique le club norvégien de Lilleström sur son compte X, sans en dire davantage sur l’état de santé du spectateur en question. Pour l’heure, on ignore si la rencontre pourra bien se dérouler ce mercredi comme prévu, ou si le match devra définitivement être reporté. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_366781_0001
Europa League

Fribourg - Aston Villa : les compos (21h sur Canal+Foot)

ICONSPORT_283594_0148
Mercato

L’OL et l’OM craquent pour une star japonaise

Jens Berthel Askou ICONSPORT_366459_0002
TFC

Toulouse a trouvé son nouvel entraîneur en Ecosse

Trouillet
ASSE

Après le play-off, l’ASSE ne lâche pas Rodez

Fil Info

20 mai , 20:02
Fribourg - Aston Villa : les compos (21h sur Canal+Foot)
20 mai , 20:00
L’OL et l’OM craquent pour une star japonaise
20 mai , 19:48
Toulouse a trouvé son nouvel entraîneur en Ecosse
20 mai , 19:30
Après le play-off, l’ASSE ne lâche pas Rodez
20 mai , 19:12
PSG : Dembélé tue le suspense sur sa présence en finale
20 mai , 19:03
Un entraîneur de Nantes à l'OM, ça chauffe
20 mai , 18:50
TV : Fribourg - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
20 mai , 18:30
Coincé à l’OL, Paulo Fonseca a une dette énorme
20 mai , 18:00
Arsenal : Londres prépare déjà la victoire face au PSG

Derniers commentaires

PSG : Dembélé tue le suspense sur sa présence en finale

Attendons il peut se reblesser à l'entrainement

210.000 supporters se battent pour voir PSG-Arsenal au Parc des Princes

Tu devrais assister au dernier match de la saison au Parc et voir l’ambiance et le spectacle … tu comprendrais, peut-être… 🥳😎🤩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Coincé à l’OL, Paulo Fonseca a une dette énorme

Ouin Ouin Ouin Ouin, l’arbitrage Ouin Ouin ? 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : Zabarnyi au Real, la première surprise de Mourinho

C'est vrai qu'il est loin de son niveau avec Bournemouth, mais il avait la 7ème vitesse la plus rapide parmi tous les joueurs de PL et plus rapide que Pacho. https://uploads.disquscdn.com/images/d04c9c96205bb33f9e15d7f4bc8c463b49139ad3112a5b16e4a540598e182ebd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7c834cd65504d8fb0863fa607f4321a63930ae1f03b714a21d2598b690865cd8.jpg Et voici l'avis de Julien Laurens, journaliste sportif à ESPN basé à Londres (et supporter du PSG) au moment de la venue de Zabarnyi au PSG : "C'est vraiment un profil très intéressant. Il a été très bon à Bournemouth notamment avec Dean Huijsen à ses côtés qui est déjà parti au Real Madrid pour 50M€.[...]. Il a un très bon jeu long, il est costaud physiquement, il fait 1m86, il est jeune puisqu'il a 22 ans ce qui est très important au PSG. Il a plutôt une bonne pointe de vitesse pour un défenseur central costaud. Donc oui, je pense qu'il a plein de qualités qui correspondraient très bien à Luis Enique, au jeu parisien et à une complémentarité avec Pacho".

OL : Tessmann vendu 25ME, Lyon rassure déjà la DNCG

Ce bon vieux jus de cyprine 😂😂😂😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading