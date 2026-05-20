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PSG : Dembélé tue le suspense sur sa présence en finale

PSG20 mai , 19:12
parCorentin Facy
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Sorti prématurément sur blessure contre le Paris FC dimanche soir, Ousmane Dembélé a levé le doute sur sa présence en finale de Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai.
Dimanche soir, les supporters du Paris Saint-Germain ont tremblé en voyant Ousmane Dembélé sortir avant la demi-heure de jeu face au Paris FC lors de la 34e journée de Ligue 1. Avant la finale de la Ligue des Champions le 30 mai, personne ne voulait voir cette image et très vite, la peur s’est emparée des supporters franciliens, qui savent à quel point le Ballon d’Or est indispensable à l’équipe de Luis Enrique. Mais à priori, cet épisode sera vite à ranger au rayon des fausses frayeurs. Au micro de RMC, l’international français a effectivement fait savoir que sauf très mauvaise surprise dans les dix jours à venir, il sera bien en mesure de tenir sa place contre Arsenal le 30 mai à Budapest.
« Ça va très bien. J’ai eu une petite alerte face au Paris FC mais ça va et ça va le faire pour la finale. Être à 100% pour la finale? Oui, oui, je pense, oui ça va le faire. Je n’ai pas de doute sur ça, j’espère être sur le terrain le 30 mai » a lancé Ousmane Dembélé avant de poursuivre. « J’ai eu tellement de petites alertes ou de grosses blessures dans ma carrière, que ce soit ici au PSG ou même avant, surtout avec les grandes échéances qui arrivent, surtout cette finale, j’ai préféré m’arrêter et surtout ne pas prendre de risque » a ajouté le Ballon d’Or au micro de Jérôme Rothen. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain mais aussi pour l’équipe de France alors que se profile une Coupe du monde pour laquelle Didier Deschamps et tout le peuple tricolore comptent plus que jamais sur un Dembélé que les Français espèrent au même niveau que sous les couleurs du Paris SG.

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C'est vrai qu'il est loin de son niveau avec Bournemouth, mais il avait la 7ème vitesse la plus rapide parmi tous les joueurs de PL et plus rapide que Pacho. https://uploads.disquscdn.com/images/d04c9c96205bb33f9e15d7f4bc8c463b49139ad3112a5b16e4a540598e182ebd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7c834cd65504d8fb0863fa607f4321a63930ae1f03b714a21d2598b690865cd8.jpg Et voici l'avis de Julien Laurens, journaliste sportif à ESPN basé à Londres (et supporter du PSG) au moment de la venue de Zabarnyi au PSG : "C'est vraiment un profil très intéressant. Il a été très bon à Bournemouth notamment avec Dean Huijsen à ses côtés qui est déjà parti au Real Madrid pour 50M€.[...]. Il a un très bon jeu long, il est costaud physiquement, il fait 1m86, il est jeune puisqu'il a 22 ans ce qui est très important au PSG. Il a plutôt une bonne pointe de vitesse pour un défenseur central costaud. Donc oui, je pense qu'il a plein de qualités qui correspondraient très bien à Luis Enique, au jeu parisien et à une complémentarité avec Pacho".

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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