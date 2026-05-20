PSG : Dembélé tue le suspense sur sa présence en finale

Sorti prématurément sur blessure contre le Paris FC dimanche soir, Ousmane Dembélé a levé le doute sur sa présence en finale de Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai.

RMC, l’international français a effectivement fait savoir que sauf très mauvaise surprise dans les dix jours à venir, il sera bien en mesure de tenir sa place contre Arsenal le 30 mai à Budapest. Dimanche soir, les supporters du Paris Saint-Germain ont tremblé en voyant Ousmane Dembélé sortir avant la demi-heure de jeu face au Paris FC lors de la 34e journée de Ligue 1. Avant la finale de la Ligue des Champions le 30 mai, personne ne voulait voir cette image et très vite, la peur s’est emparée des supporters franciliens, qui savent à quel point le Ballon d’Or est indispensable à l’équipe de Luis Enrique. Mais à priori, cet épisode sera vite à ranger au rayon des fausses frayeurs. Au micro de, l’international français a effectivement fait savoir que sauf très mauvaise surprise dans les dix jours à venir, il sera bien en mesure de tenir sa place contre Arsenal le 30 mai à Budapest.

« Ça va très bien. J’ai eu une petite alerte face au Paris FC mais ça va et ça va le faire pour la finale. Être à 100% pour la finale? Oui, oui, je pense, oui ça va le faire. Je n’ai pas de doute sur ça, j’espère être sur le terrain le 30 mai » a lancé Ousmane Dembélé avant de poursuivre. « J’ai eu tellement de petites alertes ou de grosses blessures dans ma carrière, que ce soit ici au PSG ou même avant, surtout avec les grandes échéances qui arrivent, surtout cette finale, j’ai préféré m’arrêter et surtout ne pas prendre de risque » a ajouté le Ballon d’Or au micro de Jérôme Rothen. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain mais aussi pour l’équipe de France alors que se profile une Coupe du monde pour laquelle Didier Deschamps et tout le peuple tricolore comptent plus que jamais sur un Dembélé que les Français espèrent au même niveau que sous les couleurs du Paris SG.