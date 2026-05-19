Le PSG reçoit une mauvaise nouvelle à 92 ME au mercato

En quête d’un ou deux renforts offensifs lors du prochain mercato, le PSG est très intéressé par Morgan Rogers. Mais le prix fixé par Aston Villa pour son phénomène anglais de 23 ans est monstrueux.

Confronté à de rudes négociations avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé et tandis que Gonçalo Ramos et Kang-in Lee sont annoncés sur le départ, le Paris Saint-Germain va renouveler une partie de son secteur offensif la saison prochaine. Un ou deux renforts sont attendus dans ce secteur de jeu, et si la priorité se nomme Julian Alvarez , le club de la capitale explore par ailleurs d’autres profils. Celui du milieu offensif anglais Morgan Rogers plaît beaucoup à Luis Campos et à Luis Enrique.

En effet, le board parisien observe avec beaucoup d’attention la situation de l’international britannique, sous contrat avec Aston Villa jusqu’en 2031. Mais ce dossier paraît bien complexe à bien des égards pour le Paris Saint-Germain si l’on se fie aux dernières informations du journaliste Ekrem Konur. Notre confrère rapporte que la concurrence est démentielle pour s’offrir Morgan Rogers.

Le prix de Morgan Rogers est colossal

Chelsea, Arsenal et Manchester United sont raides dingues de celui qui a marqué 13 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Les cadors de Premier League sont logiquement très friands à l’idée d’attirer l’un des meilleurs joueurs anglais de la saison. Une première mauvaise nouvelle pour le PSG, qui en a appris une seconde : le prix fixé par Aston Villa pour lâcher le natif d’Halesowen. Le club entraîné par Unai Emery réclame 80 millions de livres, soit 92 millions d’euros pour son milieu offensif d’1m87.

A ce prix, difficile pour le Paris Saint-Germain de se projeter sur la signature de Morgan Rogers. Il est évident que le champion d’Europe en titre ne fera pas de folies au point de recruter Julian Alvarez, estimé à plus de 100 millions d'euros par l’Atlético de Madrid, ainsi que Morgan Rogers. Reste à voir si malgré ces très mauvaises nouvelles, Luis Campos fera le forcing sur ce dossier, ou si le directeur sportif portugais préfèrera mettre cette piste de côté, dans l’attente de voir comment la situation du joueur d’Aston Villa va évoluer durant le mercato.