PSG : Un milieu anglais à 25ME ciblé par Luis Campos

Le PSG aura pas mal de chantiers à régler cet été lors du mercato. Au milieu de terrain, les champions d’Europe lorgnent notamment sur Lewis Miley, pépite de Newcastle.

Le Paris Saint-Germain se montre toujours très exigeant sur le marché des transferts depuis l’arrivée de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol souhaite disposer de joueurs parfaitement adaptés à son système de jeu. L’ancien du Barça entend également miser sur des profils jeunes et déterminés à remporter les plus grands titres. L’été prochain, le PSG ne manquera pas d’idées pour se renforcer. En Angleterre, plusieurs profils plaisent aux dirigeants parisiens, dont celui de Lewis Miley, qui s’impose progressivement à Newcastle.

Une nouvelle pépite bientôt au PSG ?

Selon les informations de Team Talk, le Paris Saint-Germain suit depuis longtemps le milieu de terrain anglais de 19 ans. Dans quelques mois, le moment pourrait être idéal pour passer à l’action, d’autant que les Magpies ne disputeront pas la prochaine Ligue des champions. Son tempérament et sa vision du jeu séduisent la direction parisienne, qui se verrait bien le faire progresser et lui faire franchir un cap dans la capitale. De son côté, Newcastle pourrait être contraint de vendre lors du prochain mercato. Même si le club du nord de l’Angleterre ne souhaite pas se séparer du natif de Stanley, la réalité financière pourrait l’y contraindre

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Reste à savoir à quel prix Miley pourrait être transféré, lui qui est actuellement estimé à environ 25 millions d’euros, une somme largement accessible pour le PSG. Outre Lewis Miley, les Magpies pourraient également être amenés à céder certains cadres comme Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Tino Livramento, Anthony Gordon ou encore Nick Woltemade. De nombreux clubs risquent donc de se tourner vers Newcastle cet été. Miley, lui, ne manquera pas de prétendants. Rejoindre un club comme le PSG a de quoi séduire, d’autant que Luis Enrique accorde plus que jamais sa confiance aux jeunes joueurs.