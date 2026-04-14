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Lewis Miley

PSG : Un milieu anglais à 25ME ciblé par Luis Campos

PSG14 avr. , 8:40
parHadrien Rivayrand
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Le PSG aura pas mal de chantiers à régler cet été lors du mercato. Au milieu de terrain, les champions d’Europe lorgnent notamment sur Lewis Miley, pépite de Newcastle.
Le Paris Saint-Germain se montre toujours très exigeant sur le marché des transferts depuis l’arrivée de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol souhaite disposer de joueurs parfaitement adaptés à son système de jeu. L’ancien du Barça entend également miser sur des profils jeunes et déterminés à remporter les plus grands titres. L’été prochain, le PSG ne manquera pas d’idées pour se renforcer. En Angleterre, plusieurs profils plaisent aux dirigeants parisiens, dont celui de Lewis Miley, qui s’impose progressivement à Newcastle.

Une nouvelle pépite bientôt au PSG ? 

Selon les informations de Team Talk, le Paris Saint-Germain suit depuis longtemps le milieu de terrain anglais de 19 ans. Dans quelques mois, le moment pourrait être idéal pour passer à l’action, d’autant que les Magpies ne disputeront pas la prochaine Ligue des champions. Son tempérament et sa vision du jeu séduisent la direction parisienne, qui se verrait bien le faire progresser et lui faire franchir un cap dans la capitale. De son côté, Newcastle pourrait être contraint de vendre lors du prochain mercato. Même si le club du nord de l’Angleterre ne souhaite pas se séparer du natif de Stanley, la réalité financière pourrait l’y contraindre

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Reste à savoir à quel prix Miley pourrait être transféré, lui qui est actuellement estimé à environ 25 millions d’euros, une somme largement accessible pour le PSG. Outre Lewis Miley, les Magpies pourraient également être amenés à céder certains cadres comme Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Tino Livramento, Anthony Gordon ou encore Nick Woltemade. De nombreux clubs risquent donc de se tourner vers Newcastle cet été. Miley, lui, ne manquera pas de prétendants. Rejoindre un club comme le PSG a de quoi séduire, d’autant que Luis Enrique accorde plus que jamais sa confiance aux jeunes joueurs.
L. Miley

L. Miley

EnglandAngleterre Âge 19 Milieu

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs20
Buts1
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Derniers commentaires

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Quand Textor a repris, t'as pas dit la meme chose mon grand??? Que c'etait de bon augure? Bein oui évidement!!

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Et de plus Dugary ne compare pas cherki a lui meme, il le compare a Olise , Doue etc.... Et là comment lui donner tord? en quoi Cherki est meilleur à l'instnt T que ces 2 là? Pourquoi meriterait t'il un traitement particulier par rapport a eux?

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Le plus grand 9 francais de toute l'histoire est pour moi Karim Benzema mon grand.... Ca te suffit pour fermer ta grande gueule???

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Quel parcours au juste? Mon petit feu number13, à mon humble avis vous ne serez pas dans les 3 et la 4eme place serait un gros piege avec 2 tour prelimaire si je ne m'abuse...

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

quel fils de la plage ce Textor. et je me foutais des autres avec leur kachkar. Qu'on entende plus parler de cette raclure au plus vite. mais là on en prend pour 30 ans Michelle ...OL... these are words that go together well

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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