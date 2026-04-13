Le PSG ne doit pas se rater à Liverpool
Vitinha un des atouts du PSG

Le PSG craint quelques minutes en enfer à Liverpool

PSG13 avr. , 18:00
parClaude Dautel
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Le Paris SG a un gros avantage avant de défier Liverpool mardi soir à Anfied. Mais le PSG est prévenu, il ne va pas falloir faire n'importe quoi au début du match.
Le Paris Saint-Germain a rendu une copie presque parfaite à l'aller contre les Reds, mais l'équipe de Luis Enrique a tout de même raté l'occasion de tuer définitivement le suspense dans ce quart de finale de Ligue des champions. Cependant, le PSG aura tout de même un gros avantage (deux buts), sauf qu'on le sait, on a parfois vu des renversements de tendance invraisemblables. Sans même revenir jusqu'à la remontada de 2017, la saison passée, face à Aston Villa, Paris avait été à deux doigts de se faire renverser malgré un énorme avantage au score. Alors, avant ce match, David Ngog, ancien attaquant du PSG et de Liverpool, confie que pour éviter un scénario catastrophe à Anfield, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers doivent attaquer le match pied au plancher afin de ne pas laisser le moindre espoir aux joueurs d'Arne Slot. Un but des Reds en début de match pourrait faire entrer le match dans une autre dimension.

Le PSG doit serrer le jeu immédiatement

David Ngog le sait bien, si Mohamed Salah, qui devrair cette fois être titulaire, et Hugo Ekitiké trouvent vite la faille, alors la soirée sera tendue pour les champions d'Europe qui l'an dernier avaient résisté à quelques vagues lors du match retour à Liverpool. « Il faut se méfier de la bête endormie. Les Parisiens doivent rester vigilants, même si le match aller s’est bien passé. Liverpool connaît ce genre de rendez-vous, il y a le poids de l’histoire même si Paris l’a emporté la saison dernière. Si Liverpool marque en premier, cela peut tout changer. Le scénario dépendra beaucoup de cela. Slot peut aussi proposer quelque chose d’innovant », prévient dans Le Parisien, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, qui n'est pas le seul à craindre l'entame de la rencontre.
Jérémy Clément, qui a porté le maillot du PSG, craint lui aussi un éventuel fait de jeu qui pourrait gripper la formidable machine parisienne. « Dans le foot on n’est jamais à l’abri, il y a toujours de belles histoires qui s’écrivent. L’année dernière, le rapport de force était inverse et ça n’a pas empêché Paris de se qualifier (...) Je ne m’inquiète pas de leur motivation ni de l’énergie qu’ils mettront, mais ça va pousser et il peut encore tout se passer. Un but d’entrée, un carton rouge… », précise l'ancien milieu de terrain. Cependant, tout le monde admet aussi que la puissance offensive du Paris Saint-Germain est telle qu'on voit mal Doué, Dembélé, Barcola ou Kvaratskhelia rester muets à Liverpool. Mais le mieux est tout de même de permettre à Matvei Safonov de passer une soirée tranquille dans un stade où l'an dernier Gianluigi Donnarumma avait frappé un premier énorme coup sur la route de la Ligue des champions avec des arrêts de classe mondiale.
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