OM : Le salaire de Bob Tahri fait hurler à Marseille

Le climat au sein de l’Olympique de Marseille continue à être de plus en plus tendu. Le cas de Bob Tahri, ancien athlète désormais aux petits soins pour les joueurs, cristallise beaucoup de tensions.

L’été n’a pas encore commencé et l’Olympique de Marseille n’en finit plus de faire parler. Après une saison 2025-2026 chaotique, conclue par un début d’année 2026 rocambolesque, le club de la cité phocéenne doit désormais amorcer un nouveau virage et nommer de nouvelles têtes. À commencer par le président Stéphane Richard et le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi. L’ OM veut tourner la page et l’ère Longoria, marquée dans un premier temps par le départ de Roberto De Zerbi puis celui de Medhi Benatia cet été. Le directeur de football s’en va, mais son héritage pourrait se poursuivre sous l’égide de plusieurs hommes. L’un d’eux fait parler de lui depuis quelques jours, Bouabdellah Tahri dit Bob Tahri.

Tahri accusé de vouloir grossir son salaire

L’homme de 47 ans fait l’objet d’accusations par certains salariés de l’Olympique de Marseille depuis quelques jours dans un mail transmis à la direction. Ce vendredi le journal La Provence explique qu’il est ambitieux et il « se murmure qu’il pourrait bénéficier d’une promotion prochaine, avec un salaire gonflé de plus de 12 000 euros mensuels, ce qui ne manque pas de faire grincer des dents quand l’on demande à certains de faire des efforts par rapport à des primes de quelques centaines d’euros, » explique le quotidien régional.

Des révélations qui dénoncent une ambiance toxique au sein du club de la cité phocéenne. Le principal intéressé s’est défendu dans le journal l’Equipe : « Sur le fond, je suis très serein, la direction sait mon investissement au quotidien pour le club. Mais ça ne restera pas sans suite. On ne peut pas salir mon travail et mon image sans preuve, il est trop facile de diffamer gratuitement, dans un mail anonyme. C'est la porte ouverte à tout…, » souligne-t-il. L’OM doit encore retrouver de la sérénité ses prochains jours pour relancer un nouveau cycle cet été. A priori, cela se fera avec Bob Tahri, qui n'est pas annoncé dans les éléments partants dans les prochaines semaines.