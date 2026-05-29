Carton rouge et main cassé, il peut devenir le héros de l’ASSE

Recrue importante de l'AS Saint-Etienne l'été dernier, Joao Ferreira n'a pas répondu aux attentes. Mais Philippe Montanier le bichonne pour faire de lui le sauveur des Verts ce vendredi à Nice.

Le 0-0 bien fermé du match aller le confirme, le moindre but sera décisif lors du barrage retour entre Nice et l’AS Saint-Etienne . Les attaquants sont muselés des deux côtés et la tension autour de la rencontre va clairement primer sur l’enjeu. Dans ces conditions, chaque équipe espère sortir le joker qui va faire la différence, possiblement en seconde partie de rencontre.

C’est ce que mijote l’AS Saint-Etienne avec Joao Ferreira. Le défenseur portugais ne réalise pas une saison emballante, mais il a su faire son retour dans les petits papiers de Philippe Montanier ces dernières semaines. Entré en jeu au match aller, le latéral a su apporter un nouveau souffle et inciter ses coéquipiers à aller vers l’avant.

Une crise de nerf qui a couté cher

Malgré son statut décevant d’homme du banc, le natif de Vila Do Conde révélé à Braga après s’être planté à Watford, fait partie des joueurs que l’entraineur des Verts croit capable de faire la différence.

« Les joueurs qui jouent sont dedans, ceux qui jouent moins, il faut leur montrer qu’on a de la considération pour eux. C’est un groupe très attachant que j’apprécie. Il faut les aider et leur dire de se tenir prêts… », a souligné Montanier, en référence à un joueur qui a perdu sa place après le match contre Boulogne, où il avait récolté un carton rouge avant de se casser la main en frappant dans un mur.

Cet incident peu glorieux est passé, et l’entraineur de l’ASSE voit en Joao Ferreira typiquement le genre de joueurs capable de faire un exploit. « Je sais que sa situation n’est pas facile, il ne joue pas, il a eu des moments difficiles, je voyais que c’était dur. Mais je lui disais “Ne lâche pas, continue de te préparer, on ne sait pas ce qui peut arriver, peut-être que tu vas nous marquer le but qui va nous amener en L1”. Il a vraiment un très bon esprit », a souligné un Philippe Montanier qui sait bien que la montée risque de se jouer avec l’ensemble du groupe, et pas simplement le 11 de départ ce vendredi soir à Nice.