Roland-Garros : Les joueurs refusent de jouer pendant PSG-Arsenal

Avec la finale de la Ligue des champions ce samedi à 18h, les diffuseurs des différentes compétitions sportives doivent s’adapter et cela ne facilite en rien les programmes. C'est le cas à Roland-Garros.

Si le ballon rond vampirise l’espace médiatique durant la saison, la fin du mois de mai est occupée par la petite balle jaune et Roland Garros. Le grand public découvre le jeune Français Moise Kouamé auteur d’un début de tournoi fracassant et se hissant ce jeudi au troisième tour du Grand Chelem sur terre battue. Des performances qui permettent au tennis français de briller tout comme côté féminin la présence de Diane Parry seule Française encore en lice en cette fin de première semaine. France Télévisions le sait et veut capitaliser sur les deux joueurs ce samedi niveau audience. Mais le service public va se heurter à une petite épine dans le pied, la finale de la Ligue des champions

Le PSG bouscule tout le monde

Avant de basculer en mode Coupe du monde, le football de club a encore un dernier rendez-vous et non des moindres. Le Paris Saint-Germain défie Arsenal pour un potentiel doublé historique à 18h ce samedi 30 mai à Budapest. C’est là que le bât blesse. La direction de Roland Garros doit désormais composer avec la finale de C1 pour satisfaire les joueurs, les spectateurs et les diffuseurs. « Le diffuseur France TV peut s'attendre à des audiences largement vampirisées par le sommet de la saison de foot, et devrait pousser pour éviter un début de Kouame-Tabilo aux alentours du goûter, » dévoile RMC ce vendredi.

Les joueurs ne s’imaginent pas non plus jouer à la même heure que la finale. « Jouer en même temps que PSG-Arsenal ? Ce ne serait vraiment pas terrible. J’habite à Paris, j’ai trois grands frères, donc j’ai grandi avec le PSG. Samedi, c’est encore un très gros rendez-vous, donc j’espère jouer plus tôt, pour être à 100% et pouvoir regarder le match et les soutenir à fond. Et j’espère qu’Amélie ne va pas me mettre trop tard, » a expliqué Diane Parry en conférence de presse. Même discours pour le jeune Kouamé, qui a demandé à jouer le matin même s'il n'en a pas la garantie des organisateurs.

Un véritable casse-tête donc pour le monde de la petite balle jaune. Le tennis n’est pas la seule victime puisque Canal+ avait déjà dévoilé le décalage la journée de Top 14 ce week-end en avançant les horaires.