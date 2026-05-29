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Jonathan David à l’OL, la Juventus accepte

OL29 mai , 9:40
parGuillaume Conte
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Consciente de l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Jonathan David, la Juventus ne ferme pas la porte à un transfert de l'attaquant canadien. Mais les conditions financières n'ont pas été abordées.
L’Olympique Lyonnais va avoir besoin d’un avant-centre rapidement pour la saison prochaine. Pavel Sulc risque de reprendre en retard après la Coupe du monde, tandis qu’Endrick et Roman Yaremchuk, prêtés, ne seront plus là pour défendre les couleurs lyonnaises. Si l’OL devra faire attention à ses dépenses la saison prochaine, le poste de numéro 9 a de grandes chances de faire partie des rares gros investissements. Mais gros à quel point ?

La Juventus vend ses anciens de Ligue 1

Paulo Fonseca a son idée et l’entraineur portugais, qui avait milité pour faire venir Endrick et Yaremchuk, rêve désormais de Jonathan David. Décevant pour sa première saison à la Juventus, le Canadien sera sollicité pour le Mondial, où il pourrait bien se mettre en évidence. Mais s’il espérait un beau geste de la Juve pour parfaire son adaptation et enfin montrer son meilleur visage, c’est raté. TMW annonce en effet que, comme pour plusieurs joueurs décevants à l’image de Loïc Openda, Joao Mario et Edon Zhegrova, la Vieille Dame sera ouverte à un transfert.

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Un prêt de David n’est pour le moment pas à l’étude, mais la Juventus sera bien à l’écoute des offres. Même si l’ancien lillois est évalué à 25 millions d’euros, le fait qu’il ait été recruté gratuitement après la fin de son contrat chez les Dogues laisse peut-être une marge de manoeuvre. En cas de belle offre, même à un prix réduit, l’OL pourrait avoir l’oreille de la Juventus, qui a besoin de vendre pour recruter. Les dirigeants piémontais rêvent depuis longtemps de Randal Kolo-Muani, mais cela ne sera pas donné d'enfin trouver un accord avec le PSG.
Il reste à savoir si Matthieu Louis-Jean aura les moyens de faire une offre acceptable à la Juventus pour Jonathan David, où si la période d’économie financière va plomber tout investissement, y compris joueur qui fait saliver Paulo Fonseca.
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