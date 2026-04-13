PSG : Il dit oui à Paris, Paris lui répond non

Présent du côté de Tottenham depuis l’été 2022, Richarlison a dévoilé avoir été contacté à de nombreuses reprises par le Paris Saint-Germain. Le Brésilien était suspendu au départ de Kylian Mbappé. Le joueur de 28 ans n’en a pas oublié un petit mot pour son compatriote Neymar.

J’ai eu à plusieurs reprises des contacts avec le PSG. À chaque fois que Mbappé était sur le départ, ils (les dirigeants) me sollicitaient. Une fois, mon représentant est même allé discuter dans les bureaux à Paris, » a-t-il notamment déclaré. Débarqué à Tottenham en juillet 2022 contre 58 millions d’euros en provenance d’Everton, la carrière de Richarlison aurait pu prendre une autre tournure. L’attaquant brésilien de 28 ans a évoqué dans un entretien pour France Football l’intérêt répété du Paris Saint-Germain . «a-t-il notamment déclaré.

Richarlison voulait absolument jouer à Paris

L’attaquant en fin de contrat avec les Spurs à l’été 2027 aurait adoré jouer avec son compatriote Neymar. « Je voulais y aller (à Paris), on en parlait ensemble avec Neymar lors des rassemblements de la Seleçao. Ça n’a pas marché, malheureusement, c’est dommage. Ça aurait été incroyable de jouer à Paris avec lui et les autres brésiliens. J’ai tatoué le visage de Neymar sur mon dos. J’ai aussi Ronaldo et la signature de Pelé. Neymar, je l’aime du fond du cœur. Un jour, Pelé m’avait dit que j’avais fait sourire le Brésil. Venant du Roi, c’était magique. J’ai tatoué cette phrase dans le dos, avec sa dédicace » poursuit-il.

Finalement, Kylian Mbappé a quitté le club de la capitale française à l’été 2024 pour rejoindre le Real Madrid. Mais le train était déjà loin pour Richarlison. L’attaquant des Spurs vit une saison difficile avec le club anglais. Il compte cependant neuf réalisations et trois passes décisives en 26 apparitions en Premier League cette saison. Son avenir au sein du club londonien reste suspendu au maintien de Tottenham en Premier League.