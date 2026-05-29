Il reçoit 500.000 euros pour ne pas signer à l'OM

Geronimo Rulli sur le départ après une saison décevante, l'OM se cherche un gardien de but. La piste menant à Stole Dimitrievski va être à oublier en raison d'une manoeuvre particulière de Valence.

L’OM n’a pas attendu la nomination officielle de son directeur sportif Grégory Lorenzi pour avancer sur quelques pistes. Surtout que Bruno Genesio a déjà débuté les discussions pour devenir le futur entraineur du club provençal. Il ne faut pas perdre trop de temps, notamment pour les bonnes affaires des joueurs libres. L’Olympique de Marseille a ainsi contacté très rapidement Stole Dimitrievski. Le gardien macédonien arrive en fin de contrat au FC Valence au 30 juin, et peut donc librement discuter avec les clubs de son choix depuis le 1er janvier. L’OM rêve de le faire venir pour remplacer Geronimo Rulli, trop fébrile ces derniers mois et courtisé en Argentine.

Valence va retenir Dimitrievski jusqu'en 2028

Dimitrievski est la priorité de l’OM à ce poste, mais malgré son statut de joueur libre, son avenir risque d’être toujours à Mestalla. Dans le contrat signé lors de son arrivée en provenance du Rayo Vallecano, le gardien s’était engagé pour deux années supplémentaires en option. Une option qui peut être levée à tout moment par le FC Valence avant le 30 juin, à une seule condition. Le club de « Los Che » doit lui verser 500.000 de prime pour valider ces deux années supplémentaires. Or, le FC Valence est juste financièrement.

Mais selon le média valencian Tribuna Deportiva, Valence va bien verser ces 0,5 ME afin de s’assurer la présence de Dimitrievski jusqu’en 2028, et mettre fin aux supputations pour son départ pour zéro euro. Remplaçant au départ, le Macédonien a convaincu en deuxième partie de saison, enchainant les titularisations pour aider la formation de Mestalla à bien terminer en Liga. Sauf gros désaccord, l’OM va certainement devoir oublier cette piste, en raison d’une clause qui va tout changer dans ce dossier.