Le PSG va payer pour réparer Paris

Finaliste de la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive, le Paris Saint-Germain a été prévenu par la Mairie de Paris sur les dégradations lors des célébrations en cas de succès.

Le Paris Saint-Germain peut devenir ce samedi, le premier club français à remporter une deuxième Ligue des champions. Un an après son succès fracassant contre l’Inter Milan (5-0), le club de la capitale remet le couvert cette fois-ci face à Arsenal. Récents champions d’Angleterre pour la première fois depuis 2004, les Gunners se sont hissés en finale en éliminant l’Atletico Madrid. Mais face aux Parisiens, les hommes de Mikel Arteta ne partent pas favoris. Le PSG , bourreau du Bayern Munich, se dresse avec l’ambition d’ajouter une deuxième étoile à son maillot. Si pour cette finale à Budapest, Luis Enrique ne change pas son approche et sa méthode, le club de la capitale changera de lieu de célébration dans Paris en cas de victoire ce samedi.

Le PSG est mis sous pression par la Mairie

Si de tradition, la célébration d’un titre au sein de la ville lumière se fait sur les Champs Élysées, cette fois-ci, le champion en titre veut déplacer la fête aux Champs-de-Mars. Une décision validée par la préfecture de Police. Et qui ne fait pas le bonheur de Rachida Dati, maire du VIIe arrondissement de la capitale. Mais une réunion avec les trois partis (Mairie de Paris, Préfecture de Police et le PSG) impose une condition au club de la capitale.

En cas de débordements ou de dégradations, le PSG devra prendre à 100% la charge financière pour réhabiliter les lieux. Une information dévoilée par Le Parisien ce vendredi. « Un choix qui irrite depuis plusieurs jours les riverains et mairie du VIIe arrondissement, craignant d’une part des débordements, mais aussi des dégradations dans ce lieu iconique de Paris, » écrit également le quotidien. Désormais, le PSG est prévenu même si cela peut paraitre sévère. Mais avant de célébrer, place au match ce samedi à partir de 18h à Budapest.