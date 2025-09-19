PSG : Un joueur de l'Inter passe aux aveux

Le 31 mai dernier, le PSG a surclassé l’Inter Milan 5-0 pour s’offrir la première Ligue des Champions de son histoire. Un match qui a marqué les esprits et qui a laissé des traces dans le camp italien.

La finale de la Ligue des Champions promettait d’être équilibrée entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, qui avait réussi l’exploit de sortir le FC Barcelone en demi-finale. Après moins de trente minutes, l’affaire était déjà pliée. Ultra-dominateurs, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé ont atomisé les Nerazzurri en l’emportant 5-0. Titulaire au coeur de la défense milanaise ce soir-là, Francesco Acerbi n’a rien pu faire face aux offensives des flèches parisiennes.

« Moi, guerrier », le rugueux défenseur italien est revenu sur la prestation de son équipe face au PSG ce 31 mai 2025 à Munich. Le défenseur de l'Inter le jure, lui et ses coéquipiers ont tout donné pour rivaliser face à Paris mais ce soir-là, mais c'était tout simplement impossible tant les hommes de Luis Enrique étaient bien supérieurs.

« Nous avons atteint la finale, certes. Mais le résultat n'était pas celui dont nous rêvions. À Munich, le 31 mai, contre le Paris Saint-Germain, nous avons joué. Vraiment. Mais ce n'était pas suffisant. Ils étaient plus lucides, plus précis, meilleurs que nous. Il reste la fierté du parcours que nous avons vécu. Et la déception du résultat. Cependant, tous ceux qui connaissent le football savent que la saison a été longue, épuisante, pleine de batailles. Et il nous en est resté des traces » regrette l’ancien défenseur de Sassuolo dans son livre, avant de poursuivre.

Acerbi revient sur la finale Inter-PSG

« Dans le football, comme dans la vie, on ne gagne pas toujours. Chaque fois qu'il y a un gagnant, il y a aussi un perdant. Ça fait partie du jeu. Ce que je sais, c'est que je n'ai rien à me reprocher. Ni moi, ni nous. Nous avons tout donné » promet le défenseur de l’Inter, qui juge simplement que le PSG était beaucoup trop fort pour le club milanais à ce moment de la saison. De quoi rendre encore un peu plus fiers les supporters parisiens, qui rêvent maintenant d’un second sacre consécutif dans la plus prestigieuse des compétitions.