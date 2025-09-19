ICONSPORT 271025 0467
Nuno Mendes PSG

38ME, le PSG a son Marcelo

PSG19 sept. , 12:00
parClaude Dautel
Nuno Mendes a encore une fois rendu une copie parfaite avec le Paris Saint-Germain contre l'Atalanta Bergame. A 23 ans, le latéral gauche international portugais du PSG est désormais considéré comme le numéro 1 mondial. 
Trois ans après avoir quitté le Sporting pour rejoindre le club de la capitale, plus personne ne remet en cause le choix fait par Luis Campos de recruter Nuno Mendes au PSG. Le Paris Saint-Germain avait à l'époque déboursé 38 ME pour le défenseur, mais en 2025 Transfermakt estime sa valeur à 70 millions d'euros, preuve s'il y en avait besoin de l'impact de ce dernier dans l'effectif de Luis Enrique.
Tout au long du parcours européen du PSG la saison passée, les observateurs ont salué les performances de Nuno Mendes, pilier de la défense parisienne et capable d'apporter un gros coup de main au secteur offensif, à l'image de son but mercredi face à l'Atalanta. Et dans Le Parisien, un ancien défenseur du Paris SG est convaincu que l'international portugais est même devenu le meilleur joueur du monde à son poste de latéral gauche. Pour Grégory Paisley, formé au PSG, Nuno Mendes est un joueur d'une classe à part et il n'hésite pas à se lancer dans une comparaison très flatteuse pour le natif de Lisbonne.

Le PSG a signé la nouvelle star défensive

« C’est le meilleur latéral gauche du monde. Je ne vois pas trop qui d’autre, sinon. Personne, selon moi, ne rivalise aujourd’hui avec lui. C’est bien simple, je n’ai pas vu autant de qualités depuis Marcelo au Real Madrid. Un latéral aussi impactant, buteur, passeur, qui plus est dans les plus grosses rencontres… Il est parti pour marquer une décennie à son poste. Je suis content que le PSG l’ait dans son effectif », confie, dans le quotidien francilien, Grégory Paisley. De plus, Nuno Mendes a une autre qualité très appréciable actuellement pour Luis Enrique, à savoir qu'il ne se blesse jamais. Au moment où le Paris Saint-Germain tire un peu la langue au niveau des blessures, le latéral gauche portugais enchaîne les matchs sans aucun problème. Pourvu que ça dure.
Articles Recommandés
ICONSPORT_165988_0001
OL

Quel numéro neuf pour l'OL ? Le choix est simple

Valentin Rongier
FC Nantes

« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

ICONSPORT_270646_0413
PSG

Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby

ICONSPORT_271121_0015
Ligue des Champions

Barça-PSG : Koundé veut faire payer Paris

Fil Info

16:00
Quel numéro neuf pour l'OL ? Le choix est simple
15:40
« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier
15:20
Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby
15:00
Barça-PSG : Koundé veut faire payer Paris
14:30
OM-PSG : Nayef Aguerd toujours incertain
14:30
OM : Plus fort que Yamal, Greenwood affole l’Europe
14:00
Nice : Franck Haise n'est pas trahi par son vestiaire
13:40
ASSE : Le Stassin nouvelle version va tout casser
13:20
OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire

Derniers commentaires

OM : Pas de faute grave pour Benatia

tu fais partie des 85%

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Tes pas, rires.

Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby

Il faut des résultats pour avoir une telle confiance de la part de sa direction. Si LE nous avait fait une Amorim à United, c est de Jean Bouin qu il regarderait les matchs ...

« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

"Les vrais dépositaires des valeurs d'un club, ce sont ses supporters. " C'est quoi les valeurs des supporters nantais? En quoi elles diffèrent de ceux de Rennes?

OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire

"inventer une idée" XD

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading