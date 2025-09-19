38ME, le PSG a son Marcelo

Nuno Mendes a encore une fois rendu une copie parfaite avec le Paris Saint-Germain contre l'Atalanta Bergame. A 23 ans, le latéral gauche international portugais du PSG est désormais considéré comme le numéro 1 mondial.

Trois ans après avoir quitté le Sporting pour rejoindre le club de la capitale, plus personne ne remet en cause le choix fait par Luis Campos de recruter Nuno Mendes au PSG. Le Paris Saint-Germain avait à l'époque déboursé 38 ME pour le défenseur, mais en 2025 Transfermakt estime sa valeur à 70 millions d'euros, preuve s'il y en avait besoin de l'impact de ce dernier dans l'effectif de Luis Enrique.

Tout au long du parcours européen du PSG la saison passée, les observateurs ont salué les performances de Nuno Mendes, pilier de la défense parisienne et capable d'apporter un gros coup de main au secteur offensif, à l'image de son but mercredi face à l'Atalanta. Et dans Le Parisien , un ancien défenseur du Paris SG est convaincu que l'international portugais est même devenu le meilleur joueur du monde à son poste de latéral gauche. Pour Grégory Paisley, formé au PSG, Nuno Mendes est un joueur d'une classe à part et il n'hésite pas à se lancer dans une comparaison très flatteuse pour le natif de Lisbonne.

Le PSG a signé la nouvelle star défensive

« C’est le meilleur latéral gauche du monde. Je ne vois pas trop qui d’autre, sinon. Personne, selon moi, ne rivalise aujourd’hui avec lui. C’est bien simple, je n’ai pas vu autant de qualités depuis Marcelo au Real Madrid. Un latéral aussi impactant, buteur, passeur, qui plus est dans les plus grosses rencontres… Il est parti pour marquer une décennie à son poste. Je suis content que le PSG l’ait dans son effectif », confie, dans le quotidien francilien, Grégory Paisley. De plus, Nuno Mendes a une autre qualité très appréciable actuellement pour Luis Enrique, à savoir qu'il ne se blesse jamais. Au moment où le Paris Saint-Germain tire un peu la langue au niveau des blessures, le latéral gauche portugais enchaîne les matchs sans aucun problème. Pourvu que ça dure.