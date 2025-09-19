ICONSPORT_266997_0574
Luis Campos Luis Enrique

Joker ou pas, le PSG a choisi

PSG19 sept. , 8:00
parJérôme Capton
La blessure de Joao Neves, mercredi contre l'Atalanta, est un coup dur de plus pour le Paris Saint-Germain. Mais le PSG va assumer et Luis Enrique a fait savoir qu'il ne voulait pas de renfort avant le mercato d'hiver.
Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué, c'est Joao Neves qui a rejoint l'infirmerie des champions d'Europe. Déjà forfait pour le déplacement de dimanche au Vélodrome pour y affronter Marseille, le prodige portugais n'est pas encore certain de faire le voyage à Barcelone dans deux semaines. De quoi forcément susciter encore et toujours des interrogations sur le mercato estival très léger du PSG, qui s'est uniquement offert deux gardiens de but (Chevalier et Marin), et un défenseur (Zabarnyi). Cependant, malgré ces trois blessures de joueurs titulaires, Luis Enrique reste droit dans ses bottes et ne recrutera aucun joker avant le prochain mercato d'hiver confirme L'Equipe.

Luis Enrique a été clair et net, aucun joker au PSG

Le règlement permet en effet au Paris Saint-Germain de faire signer un footballeur qui évolue en Ligue 1, ou de recruter des joueurs libres. Mais même si Luis Campos l'a interrogé sur cette possibilité de faire venir un joueur très rapidement, l'entraîneur espagnol a rapidement fait savoir au conseiller sportif que le PSG n'avait besoin de personne à ce stade de la saison. Pour Luis Enrique, cette situation lui permet d'impliquer la totalité de son effectif, ce qu'il apprécie par-dessus tout. 
« Luis Enrique insiste auprès de ses troupes sur la polyvalence et il les a averties de la possibilité de les aligner à des postes qui ne leur sont pas naturels. Il peut aussi piocher chez les titis des moins de 19 et moins de 23 ans », explique Loïc Tanzi. Pour l'instant, les résultats vont dans le sens du technicien du Paris Saint-Germain, puisque le club de la capitale a gagné toutes ses rencontres depuis le début de saison. Cependant, le OM-PSG sera un gros test de plus.

L'OM promet de secouer le PSG

Car si les champions d'Europe arriveront avec trois cadres en moins, l'Olympique de Marseille n'a aucun souci et Roberto De Zerbi promet de secouer le PSG comme aucune équipe ne l'a fait cette saison. Pas de quoi terroriser Luis Enrique, qui espère surtout ne pas perdre un joueur de plus dans la bataille annoncée du côté du Vélodrome. Il sera toujours temps d'ajouter quelques joueurs supplémentaires lors du mercato d'hiver, et d'ici là, les supporters parisiens vont devoir serrer les dents en espérant que chaque match ne coûtera pas un joueur à leur équipe préférée. 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

