PSG : Un double transfert XXL se prépare en coulisses
PSG•
Le PSG veut déjà préparer l'avenir et s'intéresse notamment à deux cracks argentins. Le club de la capitale pourrait sortir le chéquier pour arriver à ses fins.
Le Paris Saint-Germain est plus que jamais intéressé par la possibilité de recruter de jeunes talents pour l'avenir. Luis Enrique souhaite pouvoir compter sur des joueurs jeunes et motivés à l'idée de s'inscrire dans son projet. L'ancien entraîneur du Barça a notamment des vues sur deux joueurs argentins au profil offensif. C'est en tout cas ce qu'affirme PSGInside-Actus.
Le PSG intéressé par deux pépites argentines, c'est confirmé
Ces dernières heures, le compte X a en effet indiqué que le Paris Saint-Germain était plus que jamais dans la course pour s'attacher les services de Claudio Echeverri et de Gianluca Prestianni. Les deux joueurs évoluent cette saison sous les couleurs de Benfica. Le premier cité appartient néanmoins à Manchester City, qui souhaiterait apparemment le récupérer à l'issue de son prêt à Lisbonne. Si les pensionnaires du Parc des Princes veulent obtenir gain de cause dans ces deux dossiers, il faudra se montrer particulièrement persuasif, mais également sortir le chéquier.
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La concurrence est plus que jamais féroce pour ces deux joueurs promis à un grand avenir sur le continent européen. Le PSG place en tout cas ses pions sur certains dossiers XXL du mercato. Plus que jamais, Luis Enrique veut assurer l'avenir, alors que les prochains mois s'annoncent mouvementés sur le marché des transferts du côté parisien. Le club de la capitale veut continuer à dominer le football européen, mais il ne faudra pas se tromper dans le choix des profils recrutés. Le milieu de terrain sera notamment un secteur de jeu important à renforcer à l'avenir. L'été dernier, le Paris Saint-Germain avait décidé de ne pas recruter dans l'entrejeu mais le staff francilien voit désormais les choses différemment.
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Ligue 1
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