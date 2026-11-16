Le PSG veut déjà préparer l'avenir et s'intéresse notamment à deux cracks argentins. Le club de la capitale pourrait sortir le chéquier pour arriver à ses fins.

PSGInside-Actus. Le Paris Saint-Germain est plus que jamais intéressé par la possibilité de recruter de jeunes talents pour l'avenir. Luis Enrique souhaite pouvoir compter sur des joueurs jeunes et motivés à l'idée de s'inscrire dans son projet. L'ancien entraîneur du Barça a notamment des vues sur deux joueurs argentins au profil offensif. C'est en tout cas ce qu'affirme

Le PSG intéressé par deux pépites argentines, c'est confirmé

Ces dernières heures, le compte X a en effet indiqué que le Paris Saint-Germain était plus que jamais dans la course pour s'attacher les services de Claudio Echeverri et de Gianluca Prestianni. Les deux joueurs évoluent cette saison sous les couleurs de Benfica. Le premier cité appartient néanmoins à Manchester City, qui souhaiterait apparemment le récupérer à l'issue de son prêt à Lisbonne. Si les pensionnaires du Parc des Princes veulent obtenir gain de cause dans ces deux dossiers, il faudra se montrer particulièrement persuasif, mais également sortir le chéquier.

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