La longue interview accordée par Medhi Benatia à Bertrand Latour dans une nouvelle émission de Canal+ a provoqué des commentaires, notamment parce que l'ancien dirigeant de l'OM s'est dédouané de tout. Sacha Nokovitch, journaliste de L'Equipe, a trouvé un surnom à Medhi Benatia.

La Vérité si je mens », Patrick Abidbol est un personnage que Wikipedia résume en disant qu'il est « exubérant, mégalomane, égocentrique et baratineur ». Et quelques jours après la diffusion par Canal+ de Je cherche depuis plusieurs jours à qui me fait penser Medhi Benatia dans sa façon de raconter ses histoires, ses intonations, son regard… dans Menu Latour, sur Canal. J’ai trouvé, c’est Patrick Abitbol ! », a lancé notre confrère avec malice. Il est vrai que cette émission n'a laissé personne indifférent. Interprété par Gilbert Mecki dans le très célèbre film «», Patrick Abidbol est un personnage que Wikipedia résume en disant qu'il est «». Et quelques jours après la diffusion par Canal+ de l'émission Menu Latour dont Mehdi Benatia est l'invité unique , Sacha Nokovitch, journaliste spécialiste des médias, a eu une vision en voyant l'interview de l'ancien directeur du football de l'Olympique de Marseille. «», a lancé notre confrère avec malice. Il est vrai que cette émission n'a laissé personne indifférent.

Medhi Benatia a été clivant lors de son passage à l'OM, il est donc logique que le récit qu'il fait de ce court séjour à Marseille soit également à même de provoquer des débats sur la réalité de ses propos. Et chez les supporters du club phocéen qu'on trouve même les critiques les plus féroces sur le récit fait par celui qui est désormais consultant pour Canal+. Même s'il ne va pas jusqu'à dire que Benatia aurait sa place dans un nouvel épisode de La Vérité si Je Mens, l'insider Le Corbeau TV OM est lui aussi effaré de voir que l'ancien bras droit de Pablo Longoria se présente comme n'ayant rien à se reprocher dans la situation actuelle de l'Olympique de Marseille. « Vous êtes tous des menteurs, McCourt en tête (...) Votre égo surdimensionné a fait du mal à l'OM et c'est impardonnable », lance ce dernier à Medhi Benatia.