« Benatia c’est Patrick Abitbol », un journaliste de L’Equipe se moque
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Quand un président prend la parole, c'est rarement pour annoncer de bonnes nouvelles. Sinon il laisse les médias s'en charger.
Certainement un des meilleurs latérals gauche que l'on ai eu depuis longtemps en EDF Foot 01 , que de la critique après Cherki dérange Olise, L’arnaque dénoncée Restes déjà enterré DIOUF le coupable
Non aucune, je crois que Infantino a déjà 96 voix sur 106 au total
si on doit conserver un seul joueur prêté je préfère Athekame ; après un échange avec Pavel Sulc que la Juve voudrait est possible , mais il faudra voir le salaire d'Openda
Un peu inquiet je suis , sera t on déjà repassé devant la dncg ?
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
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|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13