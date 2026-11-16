Le PSG va devoir choisir entre le Parc des Princes, Massy et Poissy pour son futur stade. Mais, peu à peu, le stade actuel semble avoir pris un petit avantage, car dans les deux villes de la région parisienne ce projet commence à être sérieusement contesté.

Ce lundi, le Paris Saint-Germain mettait en vente quelques milliers de billets à l'unité pour l'affiche de Ligue des champions face à l'AS Rome et encore une fois cela a provoqué l'agacement de ceux qui depuis des années ne peuvent plus accéder au Parc des Princes, la demande dépassant et de loin l'offre. Nasser Al-Khelaifi le sait, son club ne peut plus jouer dans une enceinte aussi petite, et c'est pour cela que le PSG a lancé une étude pour soit agrandir le Parc, soit déménager à Massy ou à Poissy. Alors que le club de la capitale devrait se positionner dans les prochaines semaines, cela s'agite du côté de Poissy où pour l'instant les feux étaient au vert pour l'éventuelle construction du stade parisien. Car comme cela a été déjà le cas à Massy, toute la population de Poissy n'est pas emballée à l'idée de voir le Paris Saint-Germain débarquer avec son stade, et cela même si les champions d'Europe ont leur centre d'entraînement dans la ville de l'Ouest parisien.

Le PSG n'est pas attendu à bras ouverts

Et cette montée de l'opposition s'est traduite par une prise de position franche des élus de Gauche à Poissy, lesquels réclament qu'une consultation des habitants soit immédiatement lancée afin que la mairie puisse répondre au Paris Saint-Germain. Seul problème, le PSG n'a pas donné des précisions énormes à Poissy sur son projet, et du côté de la mairie on estime qu'il serait inutile de lancer cette consultation sans en savoir plus. Autrement dit, le serpent se mord la queue et cela risque de repousser à plus tard une décision définitive, ce dont Nasser Al-Khelaifi ne veut plus entendre parler. Mais dans Le Parisien, des élus de Poissy confirment que ce sujet « préoccupe de plus en plus les habitants. »

Face à Massy et Poissy, qui ne veulent pas passer en force face aux habitants, qui sont aussi des électeurs, le Parc des Princes semble de plus en plus être le grand favori pour conserver les matchs du Paris Saint-Germain dans un stade où des travaux seront nécessaires. Selon le compte spécialisé Futur Stade du PSG, une idée pourrait commencer à prendre du poids chez les décideurs parisiens. « Quel que soit le choix du PSG, rien ne sera simple. A se demander si on en reviendra pas finalement à un agrandissement à 57/58k places avec 5k places VIP et 5k non-VIP... », s'interroge ce spécialiste du dossier.