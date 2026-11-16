OL : Milan va reprendre un joueur que Lyon adore
OL•
L'OL peut profiter du talent de Zachary Athekame depuis le début de la saison. Mais l'AC Milan ne compte pas s'en séparer et attend impatiemment son retour.
L'Olympique Lyonnais avait eu le nez fin l'été dernier en récupérant Zachary Athekame en prêt en provenance de l'AC Milan. Conscients de son potentiel au plus haut niveau, les Lombards n'ont pas inclus d'option d'achat dans l'opération. Le club milanais compte sur le Suisse, qui s'épanouit pourtant chez les Gones depuis le début de la saison. Un rôle majeur pourrait même lui être promis la saison prochaine à l'AC Milan.
Athekame, l'AC Milan a un projet
Selon des informations relayées par Tutto Mercato Web, les pensionnaires de San Siro voient énormément de potentiel en Athekame. Les Lombards auraient aimé récupérer leur joueur dès cet hiver, mais il y a peu de chances que cela se produise au vu de son importance pour l'OL. Mais une chose paraît certaine : l'AC Milan le récupérera dès la fin de la saison, mettant ainsi fin à la possibilité de voir Athekame prolonger l'aventure dans le Rhône. Ruben Amorim veut préparer l'avenir et le Suisse en fait clairement partie.
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En attendant de revenir en Italie, le natif de Genève aura encore de beaux moments à vivre avec l'OL. Paulo Fonseca comptait énormément sur lui et Carlos Vicens devrait en faire de même. Depuis le début de la saison, le joueur de 21 ans a pris part à 13 matchs toutes compétitions confondues, avec deux buts marqués et trois passes décisives délivrées. Que ce soit sur la scène nationale ou européenne, Zachary Athekame compte bien se montrer et aider l'OL à aller le plus loin possible dans toutes les compétitions.
Une belle fin de saison pourrait également lui permettre de revenir à Milan avec davantage de confiance et de prétendre à une place importante dans les plans du club lombard.
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Ligue 1
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