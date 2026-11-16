La nomination de Didier Digard au poste d'entraîneur du RC Lens a fait des vagues, notamment parce qu'il a comme agent Meissa N'Diaye, qui est le représentant de plusieurs joueurs lensois dont Florian Thauvin. Joseph Oughourlian se défend face aux attaques sur ce sujet.

Depuis l'annonce surprise de la désignation de l'ancien entraîneur du Havre à la place de Yannick Cahuzac, le nom de Meïssa N'diaye est devenu familier pour les supporters des Sang et Or. Car ce dernier, qui est l'agent de Florian Thauvin, Samson Baidoo, Ismaëlo Ganiou et Mezian Mesloub, est parfois considéré comme l'instigateur principal de la signature de Didier Digard au RC Lens. Plusieurs insiders ont communiqué sur ce sujet, et si l'agent de joueurs ne s'est pas exprimé sur ce sujet, c'est Joseph Oughorlian, le propriétaire du club nordiste, qui est monté au créneau pour démentir un quelconque rapport entre la présence de plusieurs joueurs à forte valeur et sous contrat avec Meïssa N'diaye et la signature de l'entraîneur français.

Lens a fait son choix sans pression

Je pense que Meissa Ndiaye fait un très bon boulot en tant qu’agent et qu’il se positionne avec des très bons joueurs. Oui, on travaille avec lui, on travaille avec d’autres agents, une fois qu’on a dit ça, je ne sais pas, il y a une espèce de parfum derrière : on a l’impression qu’on utilise Sport Cover pour je ne sais pas quoi, parce qu’il y aurait des ristournes pour Jean-Louis (Leca) ou pour quelqu’un au club ? Je regarde ses joueurs, ce n’est pas comme s’il nous avait livré des chèvres et derrière on lui donnait de l’argent… Tout ça me semble absolument nauséabond et ne correspond en rien à la réalité du club », fait savoir le propriétaire du RC Lens, qui a pris connaissance de ces insinuations. Se confiant dans La Voix du Nord , Joseph Oughourlian, qui ne sera pas présent à la réunion avec les supporters lensois prévue ce lundi soir, a tenu à démentir un choix imposé par l'agent de joueur. «», fait savoir le propriétaire du RC Lens, qui a pris connaissance de ces insinuations.

Et dans les colonnes du quotidien régional, Joseph Oughourlian demande aux supporters de donner du temps à Didier Digard dont il est convaincu qu'il pourra apporter beaucoup de choses aux Sang et Or. Le boss du RC Lens admet tout de même que toute cette séquence, ajoutée à des résultats sportifs en chute libre, ne donne pas une très bonne image à un club dont la popularité est énorme. Samedi soir, contre le TFC, Digard et ses joueurs n'auront toutefois pas intérêt à se louper dans un stade Bollaert probablement vindicatif.