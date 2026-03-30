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Lucas Beraldo a demandé à partir du PSG

PSG : Un départ à 20ME définitivement accepté

PSG30 mars , 8:40
parHadrien Rivayrand
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Le PSG prévoit quelques changements lors du mercato estival. Lucas Beraldo semble plus que jamais sur le départ du club de la capitale française.
Le Paris Saint-Germain n’a pas toujours connu des réussites sur le marché des transferts ces dernières années. Lucas Beraldo n’a jamais vraiment réussi à s’imposer depuis son arrivée en provenance de São Paulo à l’hiver 2024. Le défenseur central est freiné par la concurrence et ne bénéficie que des miettes laissées par Luis Enrique pour s’exprimer. Si une prolongation a été évoquée, c’est surtout un départ qu’il faut craindre pour le Brésilien, encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028.

Beraldo et le PSG, c'est terminé ? 

D’après les informations de PSGInside-Actus, le départ de Lucas Beraldo est même acté en interne. Le PSG prévoit de grandes manœuvres l’été prochain et estime que la vente du Brésilien permettrait de renflouer un peu plus les caisses pour se renforcer. Paris lorgne en plus sur de nouveaux défenseurs centraux de qualité, comme Ibrahima Konaté ou Joel Ordonez.
Heureusement pour Beraldo, les opportunités pour rebondir au plus haut niveau ne manqueront pas. Le compte X précise qu’en Europe, le Sporting, Fenerbahçe et le Borussia Dortmund suivent son profil avec attention. En Asie, l’Arabie saoudite s’intéresse également à lui. Enfin, un retour à São Paulo, sous forme de prêt avec option d’achat, reste possible.

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Lucas Beraldo est actuellement estimé à 20 millions d’euros par le PSG. Toutes les parties resteront attentives aux offres qui pourraient arriver dans les prochaines semaines, alors que le mercato approche à grands pas. En attendant, le Brésilien de 22 ans doit se concentrer sur la fin de saison avec les champions d’Europe, et pourrait avoir une carte à jouer si des blessures venaient à affecter l’effectif.
Avant la trêve internationale, à Nice en Ligue 1, il avait déjà montré de belles choses… au milieu de terrain, plutôt qu’en défense centrale. Cette polyvalence pourrait jouer en sa faveur, lui offrant davantage de temps de jeu et la possibilité de convaincre Luis Enrique de son utilité.
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Derniers commentaires

OM : Un miracle marseillais pour McCourt ?

Qui parle de magouilles ? Tant mieux si les dirigeants politiques aident les clubs français, ou toute entreprise française d'ailleurs, à grandir. Rien de négatif, au contraire.

La France trop Doué pour la Colombie

ca sera tellement mieux avec le genie Zidane

ASSE : « Pas de saluts nazis, de cris de singes comme à Strasbourg ou Lyon »

je pense qu il parle de ton club, et non des lyonnais....

La France trop Doué pour la Colombie

Se n est pas tellement une équipe b , doué est champion d europe avec paris

OM : Un miracle marseillais pour McCourt ?

et comme Nasser est pote avec Labrune Sarko et Dati, tu vois des magouilles? etrange raisonnement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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