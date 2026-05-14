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PSG : Une seule recrue au milieu, Paris choisit Bouaddi

PSG14 mai , 12:00
parCorentin Facy
5
Le PSG sera actif lors du prochain mercato mais n’a pas l’intention de révolutionner son milieu de terrain. Une recrue au maximum est attendue dans ce secteur de jeu et cela pourrait être Ayyoub Bouaddi.
Le Paris Saint-Germain est très satisfait de son effectif, et il y a de quoi. L’équipe de Luis Enrique est en passe de remporter une seconde Ligue des Champions consécutive, un énorme exploit qui force le club parisien à se montrer très prudent sur le marché des transferts. Il y a un an, le PSG n’avait d’ailleurs pas osé toucher à son effectif champion d’Europe, se contentant de recruter Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, qui n’auront pas réussi à s’imposer comme des titulaires en 2025-2026. L’été prochain en revanche, il devrait y avoir davantage de changement.

Pas de révolution au milieu de terrain

Paris souhaite se renforcer en défense en faisant par exemple venir une doublure à Achraf Hakimi et un joueur capable de préparer la succession de Marquinhos. Offensivement aussi, il y aura du changement avec les possibles départs de Gonçalo Ramos, Kang-in Lee voire de Bradley Barcola. Le milieu de terrain devrait représenter le chantier le moins vaste.
Un joueur au maximum est attendu dans un secteur de jeu où peuvent déjà évoluer Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Dro Fernandez, Désiré Doué et depuis peu Lucas Beraldo. Ce renfort pourrait se nommer Ayyoub Bouaddi, favori de la direction parisienne selon le journaliste Achille Ash. « La piste menant à Ayyoub Bouaddi est toujours d’actualité pour le milieu de terrain du PSG. Secteur de jeu ou très peu de recrues sont attendus contrairement à la défense principale chantier ou plusieurs mouvements sont espérés par le club parisien » a publié sur X notre confrère.
A. Bouaddi

A. Bouaddi

FranceFrance Âge 18 Milieu

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2025/2026
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Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
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Ligue 1

2025/2026
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Passes décisives1
Jaune7
Rouge1
Jaune Rouge0
Reste que pour boucler un tel renfort, il va falloir trouver un accord avec Olivier Létang, chose très difficile en période de mercato. Le président du LOSC est très dur en affaire et ne fera aucun cadeau au PSG avec son futur international marocain, lequel a récemment prolongé en faveur des Dogues jusqu’en 2029. S’il veut mettre la main sur l’un des milieux de terrain les plus prometteurs de Ligue 1, le Paris SG devra certainement débourser entre 40 et 60 millions d’euros.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
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13
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16
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17
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233358202952-23
18
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