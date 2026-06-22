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Alessandro Circati

PSG : Un crack australien à 12 ME, Paris déjà attaqué

PSG22 juin , 12:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG sera à l'affût de jolis coups à réaliser cet été sur le marché des transferts. Alessandro Circati est notamment surveillé par le club de la capitale. Mais Paris a déjà un concurrent dans ce dossier à 15ME.
Le Paris Saint-Germain a des vues sur plusieurs joueurs cet été sur le mercato. Le club de la capitale souhaite néanmoins attendre la fin de la Coupe du monde en Amérique du Nord pour finaliser certains dossiers. Plusieurs joueurs qui intéressent les doubles champions d'Europe évoluent actuellement avec leur sélection nationale. C'est notamment le cas d'Alessandro Circati, qui porte les couleurs de l'Australie et qui pourrait bien jouer au PSG dans quelques semaines.

Une surprise en défense au PSG ? 

Selon les informations de PSGInside-Actus, le défenseur central d'origine italienne figure dans les petits papiers du PSG pour une arrivée dès cet été. Alessandro Circati évolue du côté de Parme et est suivi depuis quelque temps par le club de la capitale. Le natif de Fidenza coche plusieurs cases aux yeux de Luis Enrique. Circati est propre à la relance, solide dans les duels et possède encore une belle marge de progression au plus haut niveau.

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À 22 ans, il pourrait changer de dimension dans les prochaines semaines en cas de signature au Paris Saint-Germain. Parme attend au moins 15 millions d'euros pour céder sa pépite révèle Extra Time Futbol. Son prix pourrait même augmenter si Alessandro Circati réalisait une belle Coupe du monde avec l'Australie. À noter qu'en plus de pouvoir évoluer dans l'axe de la défense, le joueur peut également dépanner à droite. Il pourrait donc être une solution en cas d'absence d'Achraf Hakimi. Aucune offre n'a pour le moment été formulée par le Paris Saint-Germain. Cependant, un réel intérêt existe pour un joueur qui a encore de belles années de progression devant lui. Et Luis Enrique ne veut pas passer à côté de son talent.
Mais, la presse italienne affirme ce lundi que le club de Parme a reçu une offre de l'AS Rome, le club de la capitale italienne étant très actif sur ce mercato. De quoi permettre à Parme d'attendre que le prix de Circati augmente.
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