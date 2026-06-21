PSG : Le mercato enfin débloqué, Paris remercie Leao

Le PSG souhaite renforcer son secteur offensif cet été mais le club parisien aimerait d'abord se séparer de plusieurs joueurs pour éviter l'embouteillage. Un départ de Gonçalo Ramos est par exemple à l'ordre du jour et l'AC Milan est intéressé.

Peu actif l'été dernier, le Paris Saint-Germain souhaite être un acteur important du mercato estival. Le club de la capitale souhaite faire venir un ou deux joueurs pour redynamiser son secteur offensif et compenser les potentiels départs de Kang-in Lee et de Gonçalo Ramos. Le milieu de terrain sud-coréen et l'attaquant portugais souhaitent quitter le Paris SG afin de retrouver du temps de jeu dans un gros club européen. Le cas Lee pourrait se décanter en Espagne avec des intérêts du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid. En ce qui concerne Gonçalo Ramos, c'est du côté de l'Italie qu'il faut se tourner.

Milan doit vendre Leao avant d'acheter Ramos

L'ancien attaquant du Benfica Lisbonne intéresse l'AC Milan. Mais le club lombard doit déjà vendre avant de pouvoir poser au moins 40 millions d'euros sur la table pour recruter Gonçalo Ramos. Le site spécialisé Milan News révèle que c'est Rafael Leao qui pourrait débloquer la situation. L'ailier portugais est sur le départ de l'AC Milan et le club transalpin compte principalement sur cette vente pour financer la venue de Gonçalo Ramos un peu plus tard dans l'été.

Reste que pour l'instant, les clubs intéressés par Rafael Leao ne se bousculent pas pour formuler des offres concrètes à l'AC Milan. Le PSG va par conséquent devoir se montrer un peu patient car à priori, sans vente de l'ancien ailier du LOSC et du Sporting Portugal, l'AC Milan ne sera pas en mesure de payer le transfert de Gonçalo Ramos. Un dossier à plusieurs bandes malheureusement parti pour traîner, ce que Luis Campos déteste en période de mercato. Reste maintenant à voir si du côté du PSG, on prendra le risque de faire signer de nouvelles recrues offensives avant que les départs de Ramos, Lee ou encore Mbaye soient officiels.