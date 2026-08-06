Le Barça rêve d'humilier le Real dans le dossier Rodri

Le Barça rêve d'humilier le Real dans le dossier Rodri

Liga06 août , 19:00
parClaude Dautel
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Annoncé comme proche du Real Madrid, dont il est l'une des priorités, Rodri pourrait finalement s'engager avec le FC Barcelone. Joan Laporta tente le tout pour le tout afin de recruter celui qui a été élu meilleur joueur du dernier mondial avec l'Espagne.
Même si le Paris Saint-Germain a été évoqué dans le dossier Rodri, il a très rapidement été précisé par les champions d'Europe que le joueur de Manchester City n'était pas du tout dans leur collimateur. De fait, c'est le Real Madrid qui s'est toujours focalisé sur celui qui sera libre dans un an. José Mourinho souhaite adjoindre le champion du monde à un effectif déjà très fourni, et cet été Florentino Perez est passé à l'offensive. Le président du Real Madrid veut que son équipe gagne des titres, et il pense que la signature de Rodri va y contribuer. Sauf que ce jeudi, plusieurs médias espagnols, mais également Fabrizio Romano, annoncent que rien n'est acquis pour le Real Madrid, car le FC Barcelone pense également pouvoir recruter Rodri.

Le Barça et Madrid sont à égalité

Pour le journaliste italien, toutes les cartes sont rebattues dans cette opération. « La décision finale reviendra entièrement à Rodri, car le Real Madrid et Barcelone sont prêts à payer une indemnité de transfert similaire à City. Rodri est en négociations avec le Real Madrid depuis des semaines, mais Barcelone s’est également positionné alors que l’accord avec Madrid n’est pas encore finalisé », explique Fabrizio Romano. Du côté du quotidien sportif barcelonais Mundo Deportivo on va plus loin en précisant que les dirigeants du Barça souhaitent que Rodri se positionne très rapidement et fasse publiquement savoir qu'il voulait rejoindre les Blaugrana.
Notre confrère espagnol a également obtenu du FC Barcelone un démenti total concernant des rumeurs qui circulent depuis quelques heures sur le fait que Rodri avait trouvé un accord avec le Barça. « C’est totalement faux », a répondu l'entourage de Joan Laporta. Du côté du Real Madrid, on doit tout de même suivre cela avec attention, et probablement un peu d'angoisse, car si Rodri signe à Barcelone, ce sera un vrai camouflet. Et c'est réellement vers quoi on s'oriente, la signature de Yan Diomande ayant tapé dans le budget de Madrid. De plus, plusieurs journalistes affirment que le Ballon d'Or 2024 aurait prévenu le Real de son choix de signer au Barça.

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