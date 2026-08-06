Pas le choix, l'OL fait un deal affreux avec Getafe

Orel Mangala a quitté Lyon ce jeudi pour l'Espagne. Il va signer à Getafe dans le cadre d'un prêt sans option d'achat, avec son salaire encore payé par l'OL pour près de la moitié.

Le départ d’Afonso Moreira avait donné le ton de ce mercato , avec une très belle vente pour un joueur prometteur. Mais depuis, cela fait un mois que l’OL peine à se défaire de ses joueurs, surtout ceux qui ont des gros salaires mais pas forcément des statuts ou des rendements qui vont avec. Des éléments bien difficiles à faire partir, surtout quand la soupe est bonne.

C’est le cas pour Orel Mangala, la recrue la plus chère de l’histoire de l’OL, grâce aux arrangements de John Textor avec Nottingham Forest. Le milieu de terrain belge est vu comme un joueur de banc par Paulo Fonseca, et le plus difficile était donc de lui trouver un point de chute. Les dirigeants lyonnais ont bien compris qu’il serait impossible de le vendre à bon prix. Le prêt a donc été l’unique option.

Et après des touches en Italie, c’est vers l’Espagne que le Diable Rouge va s’envoler. L’Equipe annonce que l’OL a trouvé un accord avec Getafe pour le prêt sans option d’achat d’Orel Mangala, qui reviendra donc à Lyon en fin de saison. Et pour son fameux salaire de plus de 3,6 millions d’euros par an, le club rhodanien s’est même engagé à en payer quasiment la moitié, soit au moins 1,5 million d’euros. La formation de la banlieue de Madrid hérite donc d’un peu plus de la moitié à dépenser pour pouvoir récupérer l’ancien joueur d’Everton dans ses rangs.

Autant dire que Michele Kang n’a vu qu’une seule chose : l’économie de son salaire et le fait de le voir loin du paysage lyonnais pendant une saison. Mangala doit arriver ce jeudi à Madrid pour passer sa visite médicale, ce qui est encore une petite épreuve connaissant les nombreux soucis de santé, pour le moment à conjuguer au passé, du Belge. L’OL s’est en tout cas bien rendu compte qu’il n’avait pas le choix dans ce dossier et se contente donc de l’économie minime de son salaire, alors que la masse salariale du club rhodanien est aussi encadrée par la DNCG, et qu’elle a pour le moment bien augmenté cet été.