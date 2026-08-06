PSG : Racisme ou maladresse, Buffon écarte Suzuki

PSG : Racisme ou maladresse, Buffon écarte Suzuki

PSG06 août , 18:30
parEric Bethsy
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Comme le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin s’intéresse au gardien de Parme Zion Suzuki. Une piste déconseillée par Gianluigi Buffon dans des propos maladroits sur l’international japonais.
Le Paris Saint-Germain ne lâche pas Zion Suzuki. Malgré le refus de sa première offre estimée à 28 millions d’euros (hors bonus), le double champion d’Europe a prévu de revenir à la charge avec une meilleure proposition. Les enchères vont grimper et ce n’est pas une bonne nouvelle pour la Juventus Turin qui espère également conclure le transfert du gardien de Parme. Au mieux, les Bianconeri pourront peut-être solliciter un prêt si l’international japonais se retrouve barré dans la capitale française.
Rien n’est encore acté, d’autant que le cador transalpin hésite entre Zion Suzuki (23 ans) et l’Italien Guglielmo Vicario (29 ans, Tottenham). Interrogé au micro de Sky Sport, Gianluigi Buffon a donc tranché. Mais les propos de l’ex-Parisien sont pour le moins maladroits. « Je pense que les gardiens dont j'entends parler sont extrêmement fiables, a d’abord commenté l’ancien chef de la délégation de la Nazionale. Vicario a côtoyé l'équipe nationale avec nous pendant trois ou quatre ans, il a remporté la Ligue Europa avec Tottenham et il a acquis une expérience précieuse en Premier League. Il offre de solides garanties. »

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« La différence entre lui et Suzuki ? L'âge, tout d'abord. Ensuite, il y a d'autres différences dont j'ai connaissance, mais qu'il ne serait pas élégant d'évoquer publiquement à mon sens, a ajouté la légende. Ce sont des remarques gratuites dont on peut se passer : je ne suis pas le dernier des imbéciles dans le monde du football, et une parole de ma part pourrait influencer les choses ou blesser quelqu'un. » Accusé de racisme sur les réseaux sociaux, Gianluigi Buffon aurait peut-être mieux fait de préciser sa pensée, ou tout simplement de s’abstenir.
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130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

@JoeKidd Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

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Si ça se fait à ce prix là, bravo!

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C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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