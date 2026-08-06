PSG : Racisme ou maladresse, Buffon écarte Suzuki

Comme le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin s’intéresse au gardien de Parme Zion Suzuki. Une piste déconseillée par Gianluigi Buffon dans des propos maladroits sur l’international japonais.

Le Paris Saint-Germain ne lâche pas Zion Suzuki. Malgré le refus de sa première offre estimée à 28 millions d’euros (hors bonus), le double champion d’Europe a prévu de revenir à la charge avec une meilleure proposition. Les enchères vont grimper et ce n’est pas une bonne nouvelle pour la Juventus Turin qui espère également conclure le transfert du gardien de Parme. Au mieux, les Bianconeri pourront peut-être solliciter un prêt si l’international japonais se retrouve barré dans la capitale française.

Rien n’est encore acté, d’autant que le cador transalpin hésite entre Zion Suzuki (23 ans) et l’Italien Guglielmo Vicario (29 ans, Tottenham). Interrogé au micro de Sky Sport, Gianluigi Buffon a donc tranché. Mais les propos de l’ex-Parisien sont pour le moins maladroits. « Je pense que les gardiens dont j'entends parler sont extrêmement fiables, a d’abord commenté l’ancien chef de la délégation de la Nazionale. Vicario a côtoyé l'équipe nationale avec nous pendant trois ou quatre ans, il a remporté la Ligue Europa avec Tottenham et il a acquis une expérience précieuse en Premier League. Il offre de solides garanties. »

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« La différence entre lui et Suzuki ? L'âge, tout d'abord. Ensuite, il y a d'autres différences dont j'ai connaissance, mais qu'il ne serait pas élégant d'évoquer publiquement à mon sens, a ajouté la légende. Ce sont des remarques gratuites dont on peut se passer : je ne suis pas le dernier des imbéciles dans le monde du football, et une parole de ma part pourrait influencer les choses ou blesser quelqu'un. » Accusé de racisme sur les réseaux sociaux, Gianluigi Buffon aurait peut-être mieux fait de préciser sa pensée, ou tout simplement de s’abstenir.