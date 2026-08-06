Vinicius humilie Arsenal et prolonge au Real jusqu’en 2032

Vinicius a reçu une offre en or de la part d'Arsenal, et il s'en est servi pour menacer le Real Madrid et trouver un accord pour prolonger son contrat en Espagne. Sa meilleure feinte.

Depuis des années, Vinicius Junior annonce que son rêve a toujours été de jouer au Real Madrid et qu’il ne partira jamais de la Maison Blanche. Avec l’arrivée d’éléments comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham, le Brésilien a vu son importance diminuer, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain, et au niveau de la fiche de paye. Désireux d’être le joueur le mieux rémunéré du club, l’ancien de Flamengo s’était heurté à la ténacité de Florentino Pérez, pour qui il n'était pas possible de le mettre sur un pied d’égalité avec le Français.

L'offre XXL d'Arsenal fait le bonheur de Vinicius

Résultat, Vinicius est désormais à moins d’un an de la fin de son contrat avec les Merengue, une situation toujours compliquée pour les meilleurs joueurs du monde. Arsenal en a profité ces derniers jours pour avancer sur son recrutement, l’accord étant même annoncé comme proche. Le champion d’Angleterre était prêt à mettre 120 ME pour racheter la dernière année de contrat de Vini, et la Premier League discutait même déjà du danger de l’arrivée du Brésilien dans le vestiaire des Gunners.

Mais selon les informations de Pepe Alvarez, qui sort régulièrement des dossiers chauds sur le Real, et les confirmations de Marca, Vinicius s’est tout simplement servi de l’intérêt et de la future offre d’Arsenal pour négocier au mieux avec la Casa Blanca. En conséquence, la réunion qui a eu lieu ce jeudi avec ses dirigeants, pendant que la venue de Yan Diomandé était finalisée, a débouché sur une avancée majeure. Sa prolongation de contrat pour six ans, soit jusqu’en 2032, est désormais en très bonne voie et plus rien ne s’oppose à l’idée de voir le Brésilien signer un contrat de premier plan avec le Real.

L’offre d’Arsenal avec un salaire de 24 ME net par an a tout changé, et Vinicius est arrivé triomphant à la réunion, voyant que le Real faisait un gros effort pour le conserver. Dès lors, tout est allé très vite et la bonne nouvelle est en marche, sous réserve que tout se finalise dans les prochains jours. En Angleterre, les premiers échos du volte-face de Vinicius risquent de provoquer des réactions musclées de la part des fans des Gunners.