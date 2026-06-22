ICONSPORT_368404_1544

PSG : Mbaye sacrifié dans une folle opération

PSG22 juin , 10:00
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG ne cache pas qu'il adore deux joueurs de West Ham pour se renforcer. Le club londonien, fraichement relégué, se verrait bien récupérer Ibrahim Mbaye dans le deal.
Très en vue à la Coupe du monde, Ibrahim Mbaye n’avait pas besoin de briller avec le Sénégal pour être très suivi. Mais son but splendide face aux Bleus a confirmé qu'il savait se satisfaire de peu de temps de jeu pour se mettre en évidence. Peu satisfait par son utilisation au PSG, où Luis Enrique l’a laissé de côté pendant un long moment après la Coupe d’Afrique des Nations cette saison, l’attaquant est à l’écoute des offres pour changer d’air. A 18 ans, avec un potentiel impressionnant, le joueur passé par le FC Versailles ne manque pas de courtisans.

Summerville, le coup de coeur du PSG

Selon les informations de PSGInside-Actu, l’idée d’un échange avec West Ham pour faire venir des joueurs désirés par le club de la capitale est dans l’air. En effet, les Hammers, relégués en Championship, visent une remontée immédiate et ont les moyens financiers de faire des grosses offres. Pour Mbaye, ce serait la garantie d’avoir du temps de jeu, et de faire l’objet d’un gros transfert même si cela passe par une saison - au moins - en D2 anglaise. Avec encore deux ans de contrat, le Sénégalais possède une valeur marchande proche de 30 millions.
Et le PSG compte bien se servir de ce montant pour récupérer un des deux joueurs qu’il suit au sein du club londonien. Luis Campos et Luis Enrique adorent Mateus Fernandez, mais le Portugais a de grandes chances de rester en Premier League en faisant l’objet d’un transfert record. Pour Crysencio Summerville, la musique est différente et Paris rêve de le faire venir. L’entraineur espagnol est persuadé de pouvoir utiliser l’ailier néerlandais pour mettre le feu.
Un intérêt réciproque pour des joueurs qui sont annoncés sur le départ des deux côtés. Les échanges de joueurs restent rares au plus haut niveau du football européen mais c’est aussi une donnée à prendre en compte pour West Ham pour éviter de dépenser une grosse somme tout en se renforçant. Selon la source spécialisée sur le PSG, le principal « hic » dans ce projet reste la volonté d’Ibrahim Mbaye, qui a peu de chances d’être séduit par un passage en Championship, avec le risque d’être oublié.
Articles Recommandés
Benoît Payan en demande plus à l'OM
OM

L'OM lui fait honte, Stéphane Richard interpellé

ICONSPORT_368404_0566
Paris Sportifs

Paris Sportifs : La France de Mbappé déroule face à l'Irak, c'est 200 euros au coffre

ICONSPORT 368815 0007
Mondial 2026

France - Irak : Les compos probables

Sohaib Nair d'accord pour l'ASSE
ASSE

ASSE : Le défenseur tant attendu donne son accord aux Verts

Fil Info

22 juin , 10:30
L'OM lui fait honte, Stéphane Richard interpellé
22 juin , 10:06
Paris Sportifs : La France de Mbappé déroule face à l'Irak, c'est 200 euros au coffre
22 juin , 9:40
France - Irak : Les compos probables
22 juin , 9:20
ASSE : Le défenseur tant attendu donne son accord aux Verts
22 juin , 9:00
TV : France Pierron finalement débarquée par L'Equipe
22 juin , 8:40
Le PSG propose Barcola dans un échange très surprenant
22 juin , 8:20
OL : Openda à Lyon, ça chauffe très fort
22 juin , 8:00
DNCG : Les sept sanctions qui attendent l'OM
22 juin , 6:50
TV : Angleterre - Ghana, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Derniers commentaires

TV : France Pierron finalement débarquée par L'Equipe

ah l insulte. la reponse des grands penseurs ou des petites couilles cachés derriere leur ecran, au fond de leur chambre d HLM. kassos

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

mais on le sait, les minorité sont tjs les plus virulante...comme pour justifier leur connerie plus fort que tout le monde... Cette pauvre conne est nulle et ouaih elle merite de se faire virer, ca aurait été un homme, il le serais deja !

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

la liberté d'expression ? elle est a la TV abruti, y a un minimum de tact a avoir t'es au courant ? Daniel Bravo qui a faillit se faire lourder parce qu'il faisait "une blague" ca te parle ? t'es au courant de la société d'aujourd'hui ou l'on peut plus rien dire ? Il suffit de voir le nombre de gens choqué par une telle prise de parole et l'enorme minorité qui trouve pas pas grave, comme toi....ca veut tout dire...

Le PSG propose Barcola dans un échange très surprenant

C'est une blague , ce mec est nul ....

TV : France Pierron finalement débarquée par L'Equipe

Cette France ( les 2 ) ? Suis pas daccord avec ses propos mais on est en URSS ou QUOI ???

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading