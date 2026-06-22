PSG : Mbaye sacrifié dans une folle opération

ah l insulte. la reponse des grands penseurs ou des petites couilles cachés derriere leur ecran, au fond de leur chambre d HLM. kassos
mais on le sait, les minorité sont tjs les plus virulante...comme pour justifier leur connerie plus fort que tout le monde... Cette pauvre conne est nulle et ouaih elle merite de se faire virer, ca aurait été un homme, il le serais deja !
la liberté d'expression ? elle est a la TV abruti, y a un minimum de tact a avoir t'es au courant ? Daniel Bravo qui a faillit se faire lourder parce qu'il faisait "une blague" ca te parle ? t'es au courant de la société d'aujourd'hui ou l'on peut plus rien dire ? Il suffit de voir le nombre de gens choqué par une telle prise de parole et l'enorme minorité qui trouve pas pas grave, comme toi....ca veut tout dire...
C'est une blague , ce mec est nul ....
Cette France ( les 2 ) ? Suis pas daccord avec ses propos mais on est en URSS ou QUOI ???
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Une bande de potes hors du terrain 😍😍. Ibrahim Mbaye en discussion avec Bradley Barcola, Désiré Doué rejoint par Warren Zaïre-Emery 🔴🔵 @IliesPeeters