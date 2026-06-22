PSG : Mbaye sacrifié dans une folle opération

Le PSG ne cache pas qu'il adore deux joueurs de West Ham pour se renforcer. Le club londonien, fraichement relégué, se verrait bien récupérer Ibrahim Mbaye dans le deal.

Très en vue à la Coupe du monde, Ibrahim Mbaye n’avait pas besoin de briller avec le Sénégal pour être très suivi. Mais son but splendide face aux Bleus a confirmé qu'il savait se satisfaire de peu de temps de jeu pour se mettre en évidence. Peu satisfait par son utilisation au PSG , où Luis Enrique l’a laissé de côté pendant un long moment après la Coupe d’Afrique des Nations cette saison, l’attaquant est à l’écoute des offres pour changer d’air. A 18 ans, avec un potentiel impressionnant, le joueur passé par le FC Versailles ne manque pas de courtisans.

Summerville, le coup de coeur du PSG

Selon les informations de PSGInside-Actu, l’idée d’un échange avec West Ham pour faire venir des joueurs désirés par le club de la capitale est dans l’air. En effet, les Hammers, relégués en Championship, visent une remontée immédiate et ont les moyens financiers de faire des grosses offres. Pour Mbaye, ce serait la garantie d’avoir du temps de jeu, et de faire l’objet d’un gros transfert même si cela passe par une saison - au moins - en D2 anglaise. Avec encore deux ans de contrat, le Sénégalais possède une valeur marchande proche de 30 millions.

Et le PSG compte bien se servir de ce montant pour récupérer un des deux joueurs qu’il suit au sein du club londonien. Luis Campos et Luis Enrique adorent Mateus Fernandez, mais le Portugais a de grandes chances de rester en Premier League en faisant l’objet d’un transfert record. Pour Crysencio Summerville, la musique est différente et Paris rêve de le faire venir. L’entraineur espagnol est persuadé de pouvoir utiliser l’ailier néerlandais pour mettre le feu.

Un intérêt réciproque pour des joueurs qui sont annoncés sur le départ des deux côtés. Les échanges de joueurs restent rares au plus haut niveau du football européen mais c’est aussi une donnée à prendre en compte pour West Ham pour éviter de dépenser une grosse somme tout en se renforçant. Selon la source spécialisée sur le PSG, le principal « hic » dans ce projet reste la volonté d’Ibrahim Mbaye, qui a peu de chances d’être séduit par un passage en Championship, avec le risque d’être oublié.