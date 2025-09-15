ICONSPORT 267306 0031
Luis Enrique PSG

PSG : Un attaquant de plus, le mercato commence !

PSG15 sept. , 12:20
parClaude Dautel
Le Paris Saint-Germain pourrait se passer de trois attaquants titulaires pour les matchs contre l'Atalanta, l'OM et peut-être Barcelone. De quoi souligner une erreur du dernier mercato qui doit rapidement être corrigée par les champions d'Europe. 
A deux jours de la réception de l'Atalanta au Parc des Princes, Luis Enrique sait qu'il devra se passer de Dembélé, Doué, mais peut-être aussi de Kvaratskhelia, soit trois joueurs habituellement titulaires. Et même si Bradley Barcola a montré contre Lens qu'il était au top sur le plan physique, et qu'il pouvait faire basculer un match à lui tout seul, il n'empêche que ce Paris Saint-Germain là semble démuni sur le plan offensif avant d'enchaîner des matchs qui seront à haute intensité.
Car c'est une évidence, l'Atalanta, l'OM et bientôt le Barça vont poser des soucis aux champions d'Europe, lesquels comptèrent souvent sur une attaque de feu pour s'en sortir. Face à cette situation, Romain Beddouk, journaliste pour Ici Paris Ile-de-France, fait remarquer que la venue d'un attaquant supplémentaire au mercato n'aurait pas été un luxe pour le PSG
Intervenant au micro de Ici Paris Île-de-France ce lundi, notre confrère estime que le Paris Saint-Germain s'est lourdement trompé et risque de le payer au prix fort en Ligue des champions. « Non, on ne pouvait pas prévoir spécifiquement qui allait se blesser et quand. Surtout que trois des cinq blessures sont dûs à des coups des adversaires. Mais, on pouvait prévoir que des blessures allaient touche l’effectif du PSG. Il ne fallait pas prendre la saison dernière comme une normalité. Les blessures font parties du sport de haut niveau et compter sur une saison sans blessure, c’est méconnaître la réalité de l’élite du sport (...) Le problème c’est qu’à Paris, il n’y a eu aucune prévention.
Je ne demandais pas qu’on triple les postes offensifs alors qu’on venait de remporter la Ligue des champions, mais juste un joueur de plus sur la ligne d’attaque. Une recrue forte, un titulaire potentiel ou aspirant à le devenir pour répondre à deux problématiques, déjà une solution de plus quand les blessures arriveraient et puis augmenter le niveau global de l’effectif (...) On a recruté un joueur en défense, c’est Zabarnyi, mais aucun au milieu ni aucun en attaquant. Pour moi, c'est une erreur de la direction et j’espère que cela ne nous sera pas préjudiciable, surtout en Ligue des champions », fait remarquer Romain Beddouk. 

Lire aussi

PSG : Après Kvaratskhelia, Lee Kang-In sort sur blessurePSG : Après Kvaratskhelia, Lee Kang-In sort sur blessure
« Le PSG paie son mercato » : Les dirigeants accusés« Le PSG paie son mercato » : Les dirigeants accusés
PSG : Une info terriblement rassurante pour Lucas BeraldoPSG : Une info terriblement rassurante pour Lucas Beraldo
PSG : Une info terriblement rassurante pour Lucas BeraldoPSG : Une info terriblement rassurante pour Lucas Beraldo
Articles Recommandés
ICONSPORT_270673_0084
OL

« Morton a fait le con » : Le prodige anglais a tué l’OL

ICONSPORT_248517_0060
OL

Sondage : L'OL est-il spécialement visé par les arbitres de Ligue 1 ?

ICONSPORT_270646_0051
Lens

PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »

ICONSPORT_270064_0409 (1)
OM

OM : Coup dur pour Nayef Aguerd

Fil Info

13:20
« Morton a fait le con » : Le prodige anglais a tué l’OL
13:01
Sondage : L'OL est-il spécialement visé par les arbitres de Ligue 1 ?
13:00
PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »
12:40
OM : Coup dur pour Nayef Aguerd
12:40
OM : L'arbitre fait cauchemarder le Real Madrid
12:00
OL : Zack Nani frappe fort contre l'arbitrage
11:30
L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble
11:00
PSG : Une info terriblement rassurante pour Lucas Beraldo
10:40
OL : La VAR en panne, Lyon sort du silence

Derniers commentaires

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

Et non mon petit hibernatus, APPREND A LIRE avant de répondre et de te ridiculiser 😉

Sondage : L'OL est-il spécialement visé par les arbitres de Ligue 1 ?

le mec qui dit que les lyonnais son sur les article de marseille depuis ce matin tu es ds tout les articles sur lyon mdr tu es meme le premier a commenter csc sur csc ouin ouin

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

Tu n as jamais mentionné le IPPON de Lacazette,pourquoi ? 🤣

OM : Coup dur pour Nayef Aguerd

Ça fait bien suer ça !! En même temps il vaut mieux prendre soin de lui !! Courage mr aguerd

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

oui ben du coup ton com sert a r et en plus tu fais du hors sujet quand tu sais pas quoi dire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading