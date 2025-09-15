PSG : Un attaquant de plus, le mercato commence !

Le Paris Saint-Germain pourrait se passer de trois attaquants titulaires pour les matchs contre l'Atalanta, l'OM et peut-être Barcelone. De quoi souligner une erreur du dernier mercato qui doit rapidement être corrigée par les champions d'Europe.

A deux jours de la réception de l'Atalanta au Parc des Princes, Luis Enrique sait qu'il devra se passer de Dembélé, Doué, mais peut-être aussi de Kvaratskhelia, soit trois joueurs habituellement titulaires. Et même si Bradley Barcola a montré contre Lens qu'il était au top sur le plan physique, et qu'il pouvait faire basculer un match à lui tout seul, il n'empêche que ce Paris Saint-Germain là semble démuni sur le plan offensif avant d'enchaîner des matchs qui seront à haute intensité.

Car c'est une évidence, l'Atalanta, l'OM et bientôt le Barça vont poser des soucis aux champions d'Europe, lesquels comptèrent souvent sur une attaque de feu pour s'en sortir. Face à cette situation, Romain Beddouk, journaliste pour Ici Paris Ile-de-France, fait remarquer que la venue d'un attaquant supplémentaire au mercato n'aurait pas été un luxe pour le PSG

Intervenant au micro de Ici Paris Île-de-France ce lundi, notre confrère estime que le Paris Saint-Germain s'est lourdement trompé et risque de le payer au prix fort en Ligue des champions. « Non, on ne pouvait pas prévoir spécifiquement qui allait se blesser et quand. Surtout que trois des cinq blessures sont dûs à des coups des adversaires. Mais, on pouvait prévoir que des blessures allaient touche l’effectif du PSG. Il ne fallait pas prendre la saison dernière comme une normalité. Les blessures font parties du sport de haut niveau et compter sur une saison sans blessure, c’est méconnaître la réalité de l’élite du sport (...) Le problème c’est qu’à Paris, il n’y a eu aucune prévention.

Je ne demandais pas qu’on triple les postes offensifs alors qu’on venait de remporter la Ligue des champions, mais juste un joueur de plus sur la ligne d’attaque. Une recrue forte, un titulaire potentiel ou aspirant à le devenir pour répondre à deux problématiques, déjà une solution de plus quand les blessures arriveraient et puis augmenter le niveau global de l’effectif (...) On a recruté un joueur en défense, c’est Zabarnyi, mais aucun au milieu ni aucun en attaquant. Pour moi, c'est une erreur de la direction et j’espère que cela ne nous sera pas préjudiciable, surtout en Ligue des champions », fait remarquer Romain Beddouk.