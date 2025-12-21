ICONSPORT_280551_0097

PL : Aston Villa se paye Manchester United

Premier League21 déc. , 19:27
parHadrien Rivayrand
0
17e journée de Premier League
Villa Park
Aston Villa bat Manchester United : 2 buts à 1
Buts pour Aston Villa : Rogers (45e et 57e)
But pour Manchester United : Cunha (45e+3)
Classement de Premier League :
1 - Arsenal (39 points)
3 - Aston Villa (36 points)
7 - Manchester United (26 points)
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280516_0047
ASSE

ASSE : Un an de déprime, Eirik Horneland est à bout

ICONSPORT_280565_0009
Coupe de France

OL - Saint-Cyr Collonges : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

ICONSPORT_252446_0156
OL

L'OL a une idée de génie à Wolverhampton; l'OM aussi !

ICONSPORT_280494_0008
Liga

Real Madrid : Vinicius crache au visage de Florentino Perez

Fil Info

21 déc. , 20:20
ASSE : Un an de déprime, Eirik Horneland est à bout
21 déc. , 20:05
OL - Saint-Cyr Collonges : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)
21 déc. , 20:00
L'OL a une idée de génie à Wolverhampton; l'OM aussi !
21 déc. , 19:40
Real Madrid : Vinicius crache au visage de Florentino Perez
21 déc. , 19:33
32es CdF : Rennes assure, Le Havre prend la porte
21 déc. , 19:33
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
21 déc. , 19:20
OM : « Je n’ai pas osé », Roberto De Zerbi a renoncé
21 déc. , 19:08
CAN 2025 : Maroc - Comores : les compos (20h sur BeIN 2)

Derniers commentaires

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

C’est une compète qui démarre au 16e de finale…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Un joueur de l’OM a choqué contre Bourg

Il y en a qui aime critiquer et détester. Je ne vois pas en quoi, dans son entrée, il y a quelque chose à redire...

Lens champion ? Une légende calme les Sang et Or

Lens ils peuvent tenir puisque ils jouent pas l europe

CAN 2025 : Maroc - Comores : les compos (20h sur BeIN 2)

Pas d'Hakimi, ça c'est une super nouvelle ! Qu'il se remette ou y aille pas a pas

OM : Medina de retour dans le groupe

Bonne nouvelle!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading