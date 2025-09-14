ICONSPORT_270646_0035

PSG : Barcola régale le Parc et éteint Lens

PSG14 sept. , 19:11
parHadrien Rivayrand
4e journée de Ligue 1 
Parc des Princes 
Le PSG bat le RC Lens : 2 buts à 0 
Buts pour le PSG : Bradley Barcola (15e et 51e)
Ce dimanche en Ligue 1, le PSG recevait le RC Lens au Parc des Princes. Une dernière répétition avant la rencontre de Ligue des champions face à l’Atalanta. 
Le PSG remettra son titre en jeu en Ligue des champions dans quelques jours et veut s’avancer prêt pour le défendre du mieux possible. Ce dimanche au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique étaient opposés au RC Lens en Ligue 1. Une dernière répétition pour les champions d’Europe. Luis Enrique avait fait tourner un peu son effectif, espérant éviter des blessures préjudiciables. Mais c’est tout le contraire qui s’est produit puisque Paris aura perdu sur blessures Khvicha Kvaratskhelia, Lee Gang-In et Lucas Beraldo. Heureusement, les Parisiens ont un collectif bien huilé et auront fait le travail sur le terrain. Surtout Bradley Barcola. 

Barcola régale le public du Parc des Princes 

L’ancien de l’OL a en effet fait le show ce dimanche au Parc des Princes, plantant un doublé magnifique. D’abord sur une frappe enroulée magique dans la lucarne du portier lensois au quart d’heure de jeu. Puis au retour des vestiaires d’une frappe limpide, une fois encore en dehors de la surface de réparation. Lens, de son côté, n’aura presque pas existé malgré une petite réaction en fin de premier acte et des interventions bien senties de Lucas Chevalier. 
B. Barcola

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs9
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs6
Buts4
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Au classement, le PSG est premier de Ligue 1, avec 4 victoires en autant de rencontres. Les Sang et Or sont eux 7es du championnat. 
Derniers commentaires

Rennes - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Quand on voit Karabek en pointe et Merah sur un côté, on voit vraiment les manques du mercato et à quel point la saison pourra être compliquée en attendant des recrues ou des retours de blessures (Nuamah, Mangala)

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

sisi c'est bien lui, le castrofiore haha

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

Ce n est pas l abruti de la Castafiore ( oups Imperatore)

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

On l appelle Red69 donc a toi de reflechir POUR UNE FOIS

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

Une bonne prépa et les muscles bien reposés diminuent grandement les risques de blessure notamment lors des chocs violents, contrairement à la fatigue mentale et physique d'une saison marathon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
O. Lyonnais
93300550
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
O. Marseille
64202594
7
Nice
64202055
8
Lens
64202055
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Angers SCO
54121033
12
Rennes
43111-325
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

