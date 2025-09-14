PSG : Barcola régale le Parc et éteint Lens

4e journée de Ligue 1

Parc des Princes

Le PSG bat le RC Lens : 2 buts à 0

Buts pour le PSG : Bradley Barcola (15e et 51e)

Ce dimanche en Ligue 1, le PSG recevait le RC Lens au Parc des Princes. Une dernière répétition avant la rencontre de Ligue des champions face à l’Atalanta.

Le PSG remettra son titre en jeu en Ligue des champions dans quelques jours et veut s’avancer prêt pour le défendre du mieux possible. Ce dimanche au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique étaient opposés au RC Lens en Ligue 1. Une dernière répétition pour les champions d’Europe. Luis Enrique avait fait tourner un peu son effectif, espérant éviter des blessures préjudiciables. Mais c’est tout le contraire qui s’est produit puisque Paris aura perdu sur blessures Khvicha Kvaratskhelia, Lee Gang-In et Lucas Beraldo. Heureusement, les Parisiens ont un collectif bien huilé et auront fait le travail sur le terrain. Surtout Bradley Barcola.

Barcola régale le public du Parc des Princes

L’ancien de l’OL a en effet fait le show ce dimanche au Parc des Princes, plantant un doublé magnifique. D’abord sur une frappe enroulée magique dans la lucarne du portier lensois au quart d’heure de jeu. Puis au retour des vestiaires d’une frappe limpide, une fois encore en dehors de la surface de réparation. Lens, de son côté, n’aura presque pas existé malgré une petite réaction en fin de premier acte et des interventions bien senties de Lucas Chevalier.

B. Barcola France • Âge 23 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 9 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 6 Buts 4 Passes décisives 4 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 4 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Au classement, le PSG est premier de Ligue 1, avec 4 victoires en autant de rencontres. Les Sang et Or sont eux 7es du championnat.