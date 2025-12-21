OM : « Je n’ai pas osé », Roberto De Zerbi a renoncé

L'OM a tout gagné en s'imposant 6-0 face à Bourg, avec des objectifs offensifs remplis, une qualification, de la confiance et même le retour d'un blessé. Un retour, mais pas deux a avoué Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille a passé son 32e de finale sans encombre. Roberto De Zerbi n’a pas forcément été convaincu par l’ensemble des 90 minutes disputées par son équipe mais il n’a pas voulu faire la fine bouche. Surtout qu’il a aussi vu de nombreuses satisfactions, comme le retour de blessure de Facundo Medina. Pour revoir en revanche Hamed Traoré, il faudra attendre janvier.

Un match pour l'OM, ça s'arrête là

Eternel blessé, le joueur arrivé cet été en provenance de Bournemouth n’aura disputé qu’un match avec l’OM en 2025. Et malgré sa reprise imminente, Roberto De Zerbi a avoué ne pas avoir voulu prendre le moindre risque avec ce match de Coupe. Cela laisse à l’international ivoirien 15 jours de plus pour être prêt pour la reprise en janvier 2026.

Ce n’est pas parfait. On a concédé trop d’occasions de but. Mais on a fait un bon match, un match sérieux, bien abordé. On sait qu’en Coupe de France il peut y avoir des surprises. On a gagné 6-0 mais il n’y avait qu’1-0 à la pause. Maupay méritait de jouer, il s’est bien entraîné ces dernières semaines. Medina a pu disputer quelques minutes, mais je n’ai pas osé mettre Traoré sur le banc. On peut fêter Noël chacun chez soi en étant content », a souligné l’entraîneur de l’OM, ravi de ne pas perdre de nouveaux joueurs avec ce dernier match de l’année. , a souligné l’entraîneur de l’OM, ravi de ne pas perdre de nouveaux joueurs avec ce dernier match de l’année.

Surtout que, début 2026, Marseille va jouer très gros avec le Trophée des Champions contre le PSG, et les matchs décisifs de Ligue des Champions pour aller chercher les barrages en vue de la phase finale.