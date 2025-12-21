Lens champion ? Une légende calme les Sang et Or

Le PSG n'a strictement rien proposé ,comment le Real refuserait 80 millions puisqu'il n'y a pas eu d'offre
A les entendre il avait déjà signé.Comme d'habitude ils racontent des conneries
Il a laissé passé sa chance en prolongeant à Lille
Safonov avait saisi sa chance.Pas de bol pour lui il se fracture la main.Attendons qu'il se remette, il n'a pas dit son dernier mot
Il ne confirme pas l'attente du club.Il a du mal à s'acclimater .Peut être lui faudra-t-il 1 an
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Bixente Lizarazu a 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗟 𝗔̀ 𝗖𝗥𝗢𝗜𝗥𝗘 que le RC Lens peut aller chercher 𝗟𝗘 𝗧𝗜𝗧𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭 cette saison 🧐🧐 "𝗝𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗤𝗨𝗜 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗛𝗘 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗔̀ 𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗘́𝗧𝗔𝗚𝗘𝗦. Le recrutement a