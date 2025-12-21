Lens champion ? Une légende calme les Sang et Or

ICONSPORT_279947_0085

Leader avant cette fin d’année 2025, le RC Lens a enchaîné une sixième victoire consécutive ce week-end en Coupe de France. Mais les Sang et Or n’ont pas les faveurs des pronostics de Bixente Lizarazu en 2026.
Le RC Lens peut-il tenir sur le long terme et coiffer le PSG en Ligue 1 cette saison ? C’est la question de la deuxième partie de saison pour les Sang et Or. Leader à la trêve, les Artésiens ne sont pas encore champions d'automne, car la première partie de saison n’est pas encore terminée. Mais après 16 journées, la formation de Pierre Sage est première du championnat avec un petit point d’avance sur le Paris Saint-Germain et cinq sur l’Olympique de Marseille. Pour 2026, les Sang et Or vont tenter de tenir le rythme, mais Bixente Lizarazu n’y croit pas.

Lizarazu ne croit pas en Lens champion

Sur Téléfoot ce dimanche, le champion du monde 1998 s’est exprimé sur la première partie de saison des Artésiens. « Lens est un club qui marche très bien à tous les étages. Le recrutement a été réussi, le travail de Pierre Sage est remarquable, c’est un entraîneur qui incarne beaucoup de valeurs et qui donne de la confiance, » note-t-il avant de basculer sur la lutte face au PSG.
« On peut penser qu’ils sont au maximum de leur potentiel. Et en face, on a le PSG. Avec tous les blessés et les problèmes qu’ils ont eus, on peut penser qu’ils ne sont qu’à 50% de leur potentiel, » explique l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. « Ils sont seulement à un point de Lens, donc je pense que ce sera difficile pour Lens de tenir le rythme, et qu’en deuxième partie de saison, c’est le PSG qui va énormément progresser. C’est là où ça peut devenir difficile. Lens n’a pas le choix, ils devront être parfaits à l’image de Florian Thauvin, qui a fait une super première partie de saison, conclut-il. Le champion de France 1998 va donc devoir batailler en deuxième partie de saison face au PSG. 

Loading