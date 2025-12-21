ICONSPORT_280557_0040

Liga : Un rouge provoqué et un but, Lamine Yamal est de retour

Liga21 déc. , 18:28
parGuillaume Conte
0
Avec ses trois matchs en retard, Villarreal pouvait encore croire à la première place en cas de victoire face au FC Barcelone ce dimanche. Mais les Catalans ont été solides et se sont imposés 2-0. Un match rendu plus facile avec le carton rouge de Veiga pour un gros tacle par derrière sur Lamine Yamal. Raphinha sur pénalty et Lamine Yamal sont les buteurs du Barça. Le club blaugrana reste premier avec quatre points d’avance sur le Real Madrid, tandis que Villarreal perd sa troisième place au profil de l’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann, encore buteur lors de la victoire 3-0 sur le terrain de Gérone. 

La Liga

21 décembre 2025 à 16:15
Villarreal
0
2
Match terminé
FC Barcelona
Dias Belloli12'Yamal Nasraoui Ebana63'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
79
ENTRE
M. Casadó Torras
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
J. Koundé
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
75
ENTRE
T. Oluwaseyi
VillarrealVillarreal
SORT
N. Pépé
VillarrealVillarreal
Carton jaune
73
T. Buchanan
VillarrealVillarreal
Remplacement
66
ENTRE
M. Bernal Casas
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
E. García
FC BarcelonaFC Barcelona
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Loading