Liga : Un rouge provoqué et un but, Lamine Yamal est de retour

Le PSG n'a strictement rien proposé ,comment le Real refuserait 80 millions puisqu'il n'y a pas eu d'offre
A les entendre il avait déjà signé.Comme d'habitude ils racontent des conneries
Il a laissé passé sa chance en prolongeant à Lille
Safonov avait saisi sa chance.Pas de bol pour lui il se fracture la main.Attendons qu'il se remette, il n'a pas dit son dernier mot
Il ne confirme pas l'attente du club.Il a du mal à s'acclimater .Peut être lui faudra-t-il 1 an
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
