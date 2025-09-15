PSG : Une info terriblement rassurante pour Lucas Beraldo

Sorti sur une civière dimanche lors du match PSG-Lens, Lucas Beraldo pourrait finalement faire son retour plus vite que prévu. Le défenseur brésilien a passé un premier examen qui a rendu son verdict.
Luis Enrique et les joueurs du Paris Saint-Germain ont eu un frisson dans le dos en voyant Lucas Beraldo se tordre de douleur en se tenant la cheville suite à un contact avec Rayan Fofana. D'autant que le joueur brésilien quittait le terrain sur une civière en se cachant le visage. Mais, selon Le Parisien
, si cette scène pouvait laisser craindre une grave blessure et donc une absence se comptant en mois, dans la réalité, il n'en est rien. En effet, après avoir quitté le Parc des Princes, Lucas Beraldo est allé passer des examens et il s'avère que sa cheville a tenu le choc ou presque. « Victime d’une entorse de la cheville sans dommage ligamentaire, Beraldo devrait logiquement échapper à une longue indisponibilité
», précise le quotidien francilien.
Beraldo est rassuré
En effet, même s'il est désormais certain que Lucas Beraldo sera forfait à l'occasion de la réception au Parc des Princes de l’Atalanta Bergame, mercredi soir, en Ligue des champions, le défenseur de 21 ans pourrait très rapidement revenir. Sa présence au match de Ligue 1 contre l'OM, dimanche prochain au Vélodrome, étant toutefois encore très incertaine. Mais ce qui est certain, c'est que Beraldo ne sera pas absent plusieurs semaines. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui attend à présent d'en savoir plus concernant Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee, eux aussi touchés lors du match gagné par le PSG contre Lens
. A deux jours de l'entrée en lice des champions d'Europe contre l'Atalanta, le prochain bulletin médical du Paris Saint-Germain est dorénavant très attendu.
L. Lopes Beraldo
Brésil • Âge 21 • Défenseur