PSG-Tottenham : Lucas Chevalier en danger ?

26 nov.
parClaude Dautel
Auteur d'un vrai beau match contre Le Havre, Lucas Chevalier doit enfin confirmer en Ligue des champions qu'il mérite la confiance du PSG. Car le gardien de but français n'a toujours pas son match référence en Ligue des champions.
Le public du Parc des Princes ne s'y est pas trompé, il a assisté dimanche face au HAC à la première réelle prestation aboutie de Lucas Chevalier depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain. Auteur de quelques parades XXL, l'ancien gardien du LOSC a montré qu'il n'avait pas perdu ses incroyables réflexes. Mais malgré tout le bien que l'on peut penser du Havre, c'est surtout dans les gros matchs que l'international français est attendu. Car pour l'instant, cela n'a jamais été le cas et le temps presse, surtout à un poste aussi crucial.

Le PSG compte sur Chevalier, mais...

Et la réception de Tottenham, ce mercredi à Paris, lui offre l'occasion de rassurer les dirigeants du Paris Saint-Germain. Car si Luis Enrique croît énormément en Lucas Chevalier, l'ombre de Renato Marin, que le PSG considère comme « le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge » commence à planer. En remplaçant Gianluigi Donnarumma, le portier français de 24 ans a accepté un énorme challenge. Dans L'Equipe, Vincent Duluc lui demande désormais d'assumer ses responsabilités, à savoir être le gardien de but de l'un des plus grands clubs du monde. Cela commence dès ce mercredi contre les Spurs, que Chevalier avait déjà croisé cet été avec notamment deux arrêts lors de la séance des tirs au but en finale de SuperCoupe d'Europe.

Paris a un besoin d'un grand gardien de but

Pour le journaliste le plus expérimenté du quotidien sportif, cette fois, l'heure est venue pour le portier parisien de faire taire les critiques. « Chevalier, surtout, est un enjeu fondamental de la saison européenne du PSG. Même aussi fort collectivement, même aussi peu résistible au fil du printemps, Paris est allé au bout parce qu'il avait un grand gardien, et parce que Gianluigi Donnarumma a vécu les plus beaux mois de ses saisons parisiennes. Il n'est pas demandé à Chevalier de faire aussi bien, tout de suite, mais jusque-là, le nombre de matches qu'il a gagnés à lui seul se compte sur un seul doigt, en comptant large, et il va bien falloir qu'il élargisse l'éventail », prévient Vincent Duluc. A Lucas Chevalier de lui répondre.
FranceFrance Âge 24 Gardien

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs13
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
