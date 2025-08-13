Le PSG revient de l'enfer avec la Supercoupe d'Europe ‍!

Dans : Coupe d'Europe.

Par Mehdi Lunay

Supercoupe d’Europe :

Stadio Friuli (Udine)

PSG-Tottenham 2-2 (4 tab à 3)

Buts : Kang-In Lee (85e), Ramos (90e+4) pour le PSG ; Van de Ven (39e), Romero (48e) pour Tottenham

Le PSG restait sur un échec cuisant face à Chelsea en finale du Mondial des clubs il y a un mois pile. Ce mercredi soir, il visait un autre trophée absent de son armoire, la Supercoupe d'Europe, face à un autre club londonien Tottenham. Paris faisait sa rentrée et cela se voyait avec de grosses difficultés dans le jeu collectif et sur le plan physique. Tottenham se créait les meilleures occasions avec une frappe de Richarlison détournée par Chevalier (23e). L'ancien lillois était finalement battu par Van de Ven sur coup-franc après avoir repoussé une reprise sur sa propre barre. Richarlison trouvait ensuite le poteau juste avant le repos.

Le PSG souffrait et l'écart s'agrandissait dès le retour des vestiaires. Sur un autre coup-franc, Romero trompait un Chevalier aux mains trop molles sur le coup. Heureusement, l'ancien lillois se reprenait et empêchait le troisième but anglais alors que son équipe était à la ramasse. Paris se jetait alors à l'assaut des buts anglais et monopolisait le ballon. Cela payait sur le long terme. Lee réduisait l'écart d'une frappe lointaine chirurgicale. Dans les arrêts de jeu, Ramos ramenait les Parisiens à hauteur d'une tête rageuse. 2-2, le PSG arrachait les tirs au but. Presque un exploit au vu de la première heure de jeu.

C'EST FOU ! RAMOS ÉGALISE DANS LE TEMPS ADDITIONNEL 🤯



Le PSG a remonté deux buts en 10 minutes 😱#PSGTOT | #SuperCup pic.twitter.com/gZfmYfTb8G — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 13, 2025

Vitinha ratait le premier tir parisien en ne trouvant pas le cadre anglais. Néanmoins, Chevalier allait chercher le troisième tir des Spurs signé Van de Ven. Puis, Tel tirait à côté sur le quatrième tir anglais. Un échec fatal car le PSG ne ratait plus avec un dernier tir victorieux signé Nuno Mendes. Le PSG remporte sa première Supercoupe d'Europe, son cinquième titre en 2025.