PSG : Son départ est bouclé, Fabrizio Romano confirme
Kang-in Lee

PSG : Son départ est bouclé, Fabrizio Romano confirme

PSG06 juil. , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a déjà perdu Gonçalo Ramos cet été et Lee Kang-In devrait prochainement suivre. Le Sud-Coréen dispose d’une belle opportunité du côté de l’Atlético de Madrid.
Le Paris Saint-Germain est concentré sur les ventes depuis quelques jours. Ensuite, les doubles champions d’Europe pourront accélérer sur le marché des arrivées. Le club de la capitale a déjà laissé partir Gonçalo Ramos à l'AC Milan, lui qui aspirait à davantage de temps de jeu. Même scénario pour Lee Kang-In, qui souhaite quitter le PSG. Heureusement pour lui, l’international sud-coréen conserve une belle cote en Espagne. L’Atlético de Madrid souhaite notamment le recruter et a accéléré dans ce dossier ces dernières heures, selon les informations de Fabrizio Romano.

Lee Kang-In et le PSG, c’est bientôt terminé

Selon le journaliste italien, il n'est en effet plus qu’une question d’heures avant que les Colchoneros n’annoncent officiellement la signature de Lee Kang-In. Les négociations sont entrées dans leur phase finale et seuls quelques derniers détails restent à régler. Une fois ces formalités bouclées, le transfert sera officialisé. Dans cette opération, le Paris Saint-Germain devrait récupérer plus de 30 millions d’euros. Une rentrée d’argent bienvenue au moment de finaliser plusieurs recrues. Leipzig réclame notamment une somme importante pour Yan Diomandé, tandis que Bournemouth se montre tout aussi gourmand pour Eli Junior Kroupi.

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Le secteur offensif du Paris Saint-Germain va être profondément remodelé cet été. Les nouvelles recrues devront rapidement s’adapter aux principes de jeu de Luis Enrique. Plus que jamais, les pensionnaires du Parc des Princes viseront une troisième Ligue des champions consécutive. Pour atteindre cet objectif, ils devront compter sur leur état de forme, mais aussi sur l’intégration rapide de leurs futurs renforts. Le mercato promet d'être encore chaud dans la capitale et Luis Enrique ne veut pas se tromper sur les profils qui rejoindront son équipe.
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